Верховный суд отменил приговор и освободил Ильдара Дадина

Президиум Верховного суда России отменил приговор активисту Ильдару Дадину, осужденному на 2,5 года лишения свободы за неоднократное нарушение правил проведения массовых мероприятий.

"Президиум Верховного суда Российской Федерации постановил приговор отменить, производство по делу прекратить, Дадина освободить из-под стражи", - огласил решение судья.

Ранее в суде представитель генпрокуратуры заявил, что Дадин должен быть освобожден. "Прошу уголовное дело в отношении Дадина отменить, его освободить из-под стражи и признать право на реабилитацию", - заявил заместитель генпрокурора Леонид Коржинек, аргументируя это тем, что последнее решение суда о привлечении Дадина к административной ответственности на момент возбуждения уголовного дела не вступило в законную силу.

Защита Дадина, который в настоящий момент находится в исправительной колонии в Алтайском крае, пока не решила, будет ли требовать компенсацию за незаконное уголовное преследование. "Мы еще не обсуждали с Ильдаром этот вопрос", - сказала ТАСС адвокат Ксения Костромина.

Дадин был первым россиянином, осужденным по новой статье УК 212.1 о неоднократном нарушении правил проведения массовых мероприятий. В декабре 2015 года Басманный районный суд Москвы приговорил его к 3 годам лишения свободы. Затем в апелляционной инстанции наказание было смягчено на полгода.

Дадин не признавал свою вину. Его адвокаты оспорили законность статьи в Конституционном суде. КС постановил, что приговор, вынесенный Дадину, подлежит пересмотру, хотя сама статья и не противоречит основному закону страны.

Дело Ильдара Дадина получило международную известность из-за скандала с пытками. Попав в колонию №7 в Карелии, Дадин заявил, что его пытают. Федеральная служба исполнения наказаний отрицала эти обвинения. Несмотря на это, осужденного перевели в другое исправительное учреждение.

Правозащитники считают Дадина политзаключенным.