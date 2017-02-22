Верховный суд отменил приговор и освободил Ильдара Дадина

"Президиум Верховного суда Российской Федерации постановил приговор отменить, производство по делу прекратить, Дадина освободить из-под стражи", - огласил решение судья.
Ранее в суде представитель генпрокуратуры заявил, что Дадин должен быть освобожден. "Прошу уголовное дело в отношении Дадина отменить, его освободить из-под стражи и признать право на реабилитацию", - заявил заместитель генпрокурора Леонид Коржинек, аргументируя это тем, что последнее решение суда о привлечении Дадина к административной ответственности на момент возбуждения уголовного дела не вступило в законную силу.
Защита Дадина, который в настоящий момент находится в исправительной колонии в Алтайском крае, пока не решила, будет ли требовать компенсацию за незаконное уголовное преследование. "Мы еще не обсуждали с Ильдаром этот вопрос", - сказала ТАСС адвокат Ксения Костромина.
Дадин был первым россиянином, осужденным по новой статье УК 212.1 о неоднократном нарушении правил проведения массовых мероприятий. В декабре 2015 года Басманный районный суд Москвы приговорил его к 3 годам лишения свободы. Затем в апелляционной инстанции наказание было смягчено на полгода.
Дадин не признавал свою вину. Его адвокаты оспорили законность статьи в Конституционном суде. КС постановил, что приговор, вынесенный Дадину, подлежит пересмотру, хотя сама статья и не противоречит основному закону страны.
Дело Ильдара Дадина получило международную известность из-за скандала с пытками. Попав в колонию №7 в Карелии, Дадин заявил, что его пытают. Федеральная служба исполнения наказаний отрицала эти обвинения. Несмотря на это, осужденного перевели в другое исправительное учреждение.
Правозащитники считают Дадина политзаключенным.