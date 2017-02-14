Ведущим университетам России сократили финансирование

Правительство России приняло решение сократить в ближайшие три года финансирование ведущих российских университетов на примерно 12,7 млрд рублей (218,7 млн долларов).

На портале правовой информации появилось постановление правительство от 10 февраля, которое вносит изменения в программу поддержки университетов, принятую в 2013 году. На документ ранее обратило внимание издание РБК.

В 2017 году университеты, согласно документу, получат 10,6 млрд рублей, в 2018 году - 10,2 млрд рублей, а в 2019 году - чуть более 10 млрд.

В документе 2013 года предполагалось, что университеты будут ежегодно получать по 14,5 млрд рублей. Эту же сумму они должны получить в 2020 году.

Эти субсидии предоставляются ведущим университетам в рамках программы повышения их конкурентоспособности.

Ранее "Известия" сообщали, что государственную программу поддержки вузов на ближайшие три года могут сократить на 12,7 млрд рублей.

Такое решение, по данным газеты, было принято в конце декабря прошлого года на совещании у вице-премьера Ольги Голодец.

По данным газеты, речь идет о проекте "5-100", который был запущен в 2013 году и рассчитан на семь лет.

На сайте проекта говорится, что в нем участвует 21 российский университет, в том числе НИУ "Высшая школа экономики", МИСиС, МФТИ , МИФИ, РУДН и другие вузы. Все они представили "дорожную карту" по улучшению своей конкурентоспособности и повышению места в мировых рейтингах.

В конце января стало известно, что правительство собирается на 25 млрд рублей (415 млн долларов) сократить расходы на развитие научно-технического комплекса в ближайшие годы.

Федеральный бюджет на ближайшие три годы оказывается достаточно жестким. В реальном выражении сократятся расходы на образование, здравоохранение, поддержку экономики и другие сферы.

Многие эксперты предупреждают о недостаточном финансировании образования и здравоохранения, что может привести к серьезным проблемам в этих секторах.