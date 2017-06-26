Ведущие "Эха Москвы" заговорят по-украински

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bbcrussian.com
понедельник, 26 июня 2017 г. 11:00
Ведущие радиостанции "Эхо Москвы" объявили о запуске передачи на украинском языке. По их словам, она будет выходить по средам в 16:35 по московскому времени. Выпуск будет длиться полчаса.
Radio set
© Vida Press

О запуске новой программы ведущий Алексей Соломин объявил в воскресенье в эфире шоу "Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева".

"Взялся учить украинский язык, - сказал Соломин. - [Ведущий "Эха Москвы"] Алексей Нарышкин позавидовал мне (..), и мы решили что вместе будем учить украинский язык. А поскольку времени у нас мало, мы в основном работаем, мы будем учить его на украинском".

Соломин призвал слушателей звонить в эфир программы и задавать вопросы по-украински, а также предложил соведущему Матвею Ганапольскому "составить им компанию".

Ганапольский, уроженец Львова, работает на "Эхе" с 1991 года. В марте 2014 года он переехал на Украину и начал работать в украинских СМИ, оставшись при этом и ведущим "Эха". 20 июля 2016 года президент Украины Петр Порошенко предоставил Ганапольскому украинское гражданство.
"Я смотрю нормально [на это], буду рассказывать какие-то вещи которые происходят на Украине по-украински", - ответил Ганапольский Соломину. При этом он пошутил, что в среду ровно в 17:00 "Эхо" закроют российские власти.

В воскресном эфире Соломин сообщил, что программа будет называться "А що там у хохлов". Однако позже он заявил Русской службе Би-би-си, что название и концепция еще прорабатываются.

Согласно словарю современного русского литературного языка, слово "хохол"- это уничижительное или оскорбительное прозвише украинцев. Администрация "Фейсбука" в 2015 году начала блокировать пользователей, которые употребляют это слово.

По данным майского опроса "Левада-центра", большинство (59%) россиян плохо относятся к Украине. "Очень хорошо" к этой стране относятся 2%, "в основном хорошо" - 24%.

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Ведущие "Эха Москвы" заговорят по-украински (14)

Radio set
Ведущие радиостанции "Эхо Москвы" объявили о запуске передачи на украинском языке. По их словам, она будет выходить по средам в 16:35 по московскому времени. Выпуск будет длиться полчаса.

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