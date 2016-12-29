ВЦИОМ заявил о максимальном одобрении работы Путина за год

По данным опроса ВЦИОМа, проведенного 24-25 декабря, рейтинг одобрения работы Путина составил 86,6%.

В центре эти данные назвали «максимальным значением в 2016 году».

При этом, по данным опросов, деятельности Путина на посту президента доверяют 62,1% респондентов.

При этом работу премьер-министра Дмитрия Медведева ободряют 61,2% россиян, а работу правительства — 63,2. При этом о своем доверии к Медведеву заявили 12,6% опрошенных.

Кроме Путина россияне больше всего доверяют министру обороны Сергею Шойгу (14%) и министру иностранных дел Сергею Лаврову (13,8%). Самый большой рейтинг недоверия — у депутата Владимира Жириновского (21,1%).

Большинство россиян, по опросу ВЦИОМ, также поддерживает «Единую Россию». О поддержке этой партии заявили 48% респондентов. Рейтинг ЛДПР составил 12,1%, а КПРФ — 8,8%. «Справедливую Россию» поддерживают 6,5% респондентов.