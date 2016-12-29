ВЦИОМ заявил о максимальном одобрении работы Путина за год

 (6)
Телеканал "Дождь"
четверг, 29 декабря 2016 г. 10:30
Рейтинг доверия россиян к президенту России Владимиру Путину достигли максимального значения за год — 86,6%, свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
© Sputnik/Scanpix

По данным опроса ВЦИОМа, проведенного 24-25 декабря, рейтинг одобрения работы Путина составил 86,6%.

В центре эти данные назвали «максимальным значением в 2016 году».

При этом, по данным опросов, деятельности Путина на посту президента доверяют 62,1% респондентов.

При этом работу премьер-министра Дмитрия Медведева ободряют 61,2% россиян, а работу правительства — 63,2. При этом о своем доверии к Медведеву заявили 12,6% опрошенных.

Кроме Путина россияне больше всего доверяют министру обороны Сергею Шойгу (14%) и министру иностранных дел Сергею Лаврову (13,8%). Самый большой рейтинг недоверия — у депутата Владимира Жириновского (21,1%).

Большинство россиян, по опросу ВЦИОМ, также поддерживает «Единую Россию». О поддержке этой партии заявили 48% респондентов. Рейтинг ЛДПР составил 12,1%, а КПРФ — 8,8%. «Справедливую Россию» поддерживают 6,5% респондентов.

Телеканал "Дождь"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Банки спишут кредиты семьям погибших в катастрофе Ту-154 (10)

Банки спишут кредиты семьям погибших в катастрофе Ту-154
"Сбербанк" и другие банки приняли решение списать долги и кредиты семьям погибших при крушении военного Ту-154. Об этом решении объявил министр транспорта РФ, председатель комиссии по расследованию авиакатастрофы Максим Соколов.

Пять фактов о золотовалютных резервах России (16)

Pinigai
При дефиците бюджета государству крайне важно иметь страховочные накопления. В РФ, помимо Резервного фонда и Фонда благосостояния, это золотовалютные резервы. DW собрала о них основные факты.

Советник Путина: Россия должна быть готова к отключению мирового интернета (24)

Советник Путина: Россия должна быть готова к отключению мирового интернета
Россия должна быть готова к ситуации, когда ее отключат от мирового интернета, заявил советник президента РФ по интернету Герман Клименко в интервью RT.

Путин согласился сократить военное присутствие России в Сирии (6)

Путин согласился сократить военное присутствие России в Сирии
Президент России Владимир Путин согласился с предложением министерства обороны сократить военное присутствие России в Сирии.

Минобороны РФ назвало карикатуры Charlie Hebdo "испражнениями на бумагу" (34)

Минобороны РФ назвало карикатуры Charlie Hebdo испражнениями на бумагу
В Минобороны России прокомментировали опубликование французским журналом Charlie Hebdo карикатуры на авиакатастрофу Ту-154 в Сочи. Об этом пишет "Интерфакс".
Facebook друзья
Rambler's Top100