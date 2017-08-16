ВЦИОМ узнал, как часто и что именно пьют россияне

Еще 50 процентов опрошенных сообщили, что выпивают так же, как и год назад. Только 4 процента респондентов сказали, что стали пить больше. Еще 2 процента затруднились с ответом.
Как часто пьют россияне?
каждый день — 1 процент опрошенных
несколько раз в неделю — 4 процента
два-три раза в месяц — 16 процентов
примерно раз в месяц — 13 процентов
реже, чем раз в месяц — 25 процентов
не употребляют алкогольных напитков — 39 процентов
затруднились ответить — 2 процента
С 2011 года, когда социологи проводили похожий опрос, в России стало на 10 процентов больше тех, кто совсем не пьет алкогольных напитков. При этом количество людей, которые пьют раз в месяц или реже, в обоих случаях сократилось на 4 процента.
Что чаще всего пьют россияне?
вино — 43 процента опрошенных
пиво — 16 процентов
коньяк — 14 процентов
шампанское — 10 процентов
домашнее вино — 8 процентов
безалкогольное пиво — 5 процентов
кагор — 5 процентов
настойки — 4 процента
самогон — 3 процента
брага — 2 процента
виски — 2 процента
чача — 2 процента
текила — 1 процент
ликеры — 1 процент
любой алкоголь, если в меру — 1 процент.