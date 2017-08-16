ВЦИОМ узнал, как часто и что именно пьют россияне

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snob.ru
среда, 16 августа 2017 г. 13:52
Около половины жителей России (44 процента) признались, что в последний год стали меньше пить алкогольных напитков, показал опрос общественного мнения, итоги которого 16 августа представил ВЦИОМ
Alcohol
© DELFI / Domantas Pipas

Еще 50 процентов опрошенных сообщили, что выпивают так же, как и год назад. Только 4 процента респондентов сказали, что стали пить больше. Еще 2 процента затруднились с ответом.

Как часто пьют россияне?

каждый день — 1 процент опрошенных
несколько раз в неделю — 4 процента
два-три раза в месяц — 16 процентов
примерно раз в месяц — 13 процентов
реже, чем раз в месяц — 25 процентов
не употребляют алкогольных напитков — 39 процентов
затруднились ответить — 2 процента
С 2011 года, когда социологи проводили похожий опрос, в России стало на 10 процентов больше тех, кто совсем не пьет алкогольных напитков. При этом количество людей, которые пьют раз в месяц или реже, в обоих случаях сократилось на 4 процента.

Что чаще всего пьют россияне?

вино — 43 процента опрошенных
пиво — 16 процентов
коньяк — 14 процентов
шампанское — 10 процентов
домашнее вино — 8 процентов
безалкогольное пиво — 5 процентов
кагор — 5 процентов
настойки — 4 процента
самогон — 3 процента
брага — 2 процента
виски — 2 процента
чача — 2 процента
текила — 1 процент
ликеры — 1 процент
любой алкоголь, если в меру — 1 процент.

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