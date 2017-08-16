ВЦИОМ узнал, как часто и что именно пьют россияне

Около половины жителей России (44 процента) признались, что в последний год стали меньше пить алкогольных напитков, показал опрос общественного мнения, итоги которого 16 августа представил ВЦИОМ

Еще 50 процентов опрошенных сообщили, что выпивают так же, как и год назад. Только 4 процента респондентов сказали, что стали пить больше. Еще 2 процента затруднились с ответом.

Как часто пьют россияне?

каждый день — 1 процент опрошенных

несколько раз в неделю — 4 процента

два-три раза в месяц — 16 процентов

примерно раз в месяц — 13 процентов

реже, чем раз в месяц — 25 процентов

не употребляют алкогольных напитков — 39 процентов

затруднились ответить — 2 процента

С 2011 года, когда социологи проводили похожий опрос, в России стало на 10 процентов больше тех, кто совсем не пьет алкогольных напитков. При этом количество людей, которые пьют раз в месяц или реже, в обоих случаях сократилось на 4 процента.

Что чаще всего пьют россияне?

вино — 43 процента опрошенных

пиво — 16 процентов

коньяк — 14 процентов

шампанское — 10 процентов

домашнее вино — 8 процентов

безалкогольное пиво — 5 процентов

кагор — 5 процентов

настойки — 4 процента

самогон — 3 процента

брага — 2 процента

виски — 2 процента

чача — 2 процента

текила — 1 процент

ликеры — 1 процент

любой алкоголь, если в меру — 1 процент.