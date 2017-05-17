ВЦИОМ: треть москвичей считает целью реновации обогащение чиновников

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bbcrussian.com
среда, 17 мая 2017 г. 15:24
Треть москвичей считает, что основная цель инициаторов программы сноса пятиэтажек в Москве - личное обогащение, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
© AFP / Scanpix

По данным центра изучения общественного мнения, из всех опрошенных москвичей 37% считают, что реальная цель программы - отмывание денег и заработок, 33% респондентов верят, что инициаторы реновации стремится улучшить жилищные условия людей.

Среди жителей предполагаемых зон реновации такого мнения придерживаются 25% и 30% процентов опрошенных соответственно.

При этом, согласно опросу ВЦИОМ, 67% москвичей и 75% жителей районов, где предполагается сносить дома, поддерживают программу реновации.

Помимо вопроса о главной цели программы реновации социологи задали вопрос о том, кого москвичи считают главным выгодоприобретателем от программы сноса пятиэтажек.

Так, 64% москвичей считают, что основную выгоду снос и переселение принесет строительному бизнесу. Среди жителей домов, подпадающих под программу реновации, такого мнения придерживаются 50% опрошенных.

В то, что основную выгоду получат жители домов, которые смогут переехать в новое жилье, верят 39% москвичей и 41% возможных участников программы. Выгода для власти и приближенных к ней групп - третий по популярности вариант.

В выходные в Москве прошел многотысячный митинг против программы реновации.

Основным требованием демонстрантов был отказ от программы сноса пятиэтажек и отмена принятия соответствующего закона. Сам законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме.

О программе сноса пятиэтажек стало известно в конце февраля этого года. В начале мая были опубликованы списки домов, жители которых должны проголосовать за или против сноса. Голосование начнется 15 мая, по его итогам будет принято решение о включении дома в программу реновации.

В списках, помимо панельных "хрущевок", оказались кирпичные "сталинки" и даже дома, построенные до революции в России. При этом в программу оказались не включены ветхие общежития.

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