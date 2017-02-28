ВЦИОМ: россияне одобряют введение продовольственных карточек

78% россиян поддерживают идею введения продовольственных карточек для покупки определенных продуктов питания для малоимущих, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные свежего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Ненужной инициативу Минпромторга назвали всего 19% опрошенных, а больше половины респондентов (53%) поделились опасениями по поводу того, что введение "талонов на питание" может излишне нагрузить бюджет, хотя число получателей таких карт будет максимально ограниченным (56%), сообщает пишет newsru.com

Только половина опрошенных (52%) не сомневается в том, что карты попадут к действительно нуждающимся в них гражданам, отмечает издание.

В текущей экономической ситуации на получение продовольственных карт исходя из доходов своей семьи рассчитывают почти треть (31%) опрошенных, а четверть (26%) заявили исследователям, что испытывают потребность в них.

При этом большинство россиян рассчитывают на то, что реализация подобной программы позволит не только поддержать отечественных сельхозпроизводителей (76%), но и даст возможность малоимущим полноценно питаться (75%). И больше половины респондентов (60%) не ожидают роста цен на продукты.

Эксперт ВЦИОМ Олег Чернозуб указал в этой связи на то, что поиск эффективных форм поддержки малообеспеченных слоев населения является общемировой тенденцией. По его словам, фундаментальная причина подобных инициатив - это затянувшаяся стагнация спроса, а значит, программу "продовольственных карт" следует рассматривать только как одну из мер по стимулированию экономического роста.

С другой стороны, директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов рассказал газете, что попытки заменить финансовый вариант компенсации каких-то льгот для малоимущих, как он опасается, создадут дополнительный коррупционный механизм и возможности для различного рода спекуляций.