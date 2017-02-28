ВЦИОМ: россияне одобряют введение продовольственных карточек

Ненужной инициативу Минпромторга назвали всего 19% опрошенных, а больше половины респондентов (53%) поделились опасениями по поводу того, что введение "талонов на питание" может излишне нагрузить бюджет, хотя число получателей таких карт будет максимально ограниченным (56%), сообщает пишет newsru.com
Только половина опрошенных (52%) не сомневается в том, что карты попадут к действительно нуждающимся в них гражданам, отмечает издание.
В текущей экономической ситуации на получение продовольственных карт исходя из доходов своей семьи рассчитывают почти треть (31%) опрошенных, а четверть (26%) заявили исследователям, что испытывают потребность в них.
При этом большинство россиян рассчитывают на то, что реализация подобной программы позволит не только поддержать отечественных сельхозпроизводителей (76%), но и даст возможность малоимущим полноценно питаться (75%). И больше половины респондентов (60%) не ожидают роста цен на продукты.
Эксперт ВЦИОМ Олег Чернозуб указал в этой связи на то, что поиск эффективных форм поддержки малообеспеченных слоев населения является общемировой тенденцией. По его словам, фундаментальная причина подобных инициатив - это затянувшаяся стагнация спроса, а значит, программу "продовольственных карт" следует рассматривать только как одну из мер по стимулированию экономического роста.
С другой стороны, директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов рассказал газете, что попытки заменить финансовый вариант компенсации каких-то льгот для малоимущих, как он опасается, создадут дополнительный коррупционный механизм и возможности для различного рода спекуляций.