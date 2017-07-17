ВЦИОМ рассказал об усилении страхов россиян

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) указал на рост уровня напряженности на "карте страхов" россиян с начала 2017 года. "Большинство показателей заметно превышают данные аналогичных периодов прошлого года и двухгодичной давности", - отмечается также в пресс-релизе ВЦИОМа.

Результаты соответствующего исследования опубликованы на сайте социологической службы в понедельник, 17 июля.

Больше всего россияне обеспокоены возможным ростом цен и исчезновением из продажи привычных товаров, этот показатель вырос до 27 пунктов в июне (с 17 пунктов - в январе). Опасаются они и международных конфликтов: индекс страхов по этому вопросу здержится на уровне 20 пунктов. В январе было 12 пунктов.

Аналогичные тренды социологи фиксируют также по вопросам страхов перед проблемами со здоровьем и трудностями с получением медпомощи, разгулом преступности, беспорядками и конфликтами внутри страны.

Беспокойство относительно снижения доходов и потери работы остается в области отрицательных значений. Однако и здесь опасения россиян усилились: первый показатель вырос от -11 в январе до -3 в июне, а второй - с -24 до -18.

Традиционно замыкают рейтинг страхов российских граждан "проблемы в семье". Этот показатель закрепился в районе -47 пунктов.