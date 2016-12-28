ВЦИОМ: главной проблемой страны россияне считают низкие зарплаты

Они также обеспокоены ситуациями в сферах образования и здравоохранения, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, проведенного 10-11 декабря в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и восьми ФО России по выборке из 1600 человек.

Больше всего тревожат респондентов низкие зарплаты (18% опрошенных), ситуация в экономике в целом (18%), а также в сфере здравоохранения(17%). Кроме того, у опрошенных вызывает беспокойство образовательная (11%) и социальная политика (9%), низкие пенсии (8%), коррупция и бюрократия (8%). При этом значимость внешней политики за последние годы снизилась: если в конце 2014 и 2015 годов ее называли важной проблемой 12%, то в декабре 2016-го - только 4% граждан.

Для молодежи от 18 до 24 лет наиболее острыми являются темы экономики (19%), инфляции (17%), безработицы (14%), для людей в возрасте 60 лет и старше - экономика (24%), здравоохранение (23%), низкие пенсии (16%).

Три основные проблемы для женщин: здравоохранение (22%), низкие зарплаты (20%), экономика (18%), а среди мужчин - экономика (19%), низкие зарплаты (17%), безработица (13%).

В этой связи руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Юлия Баскакова пояснила, что по сравнению с предыдущим годом россияне назвали в полтора раза больше проблем. Это говорит о том, что эмоциональная напряженность в обществе возрастает, считает эксперт.