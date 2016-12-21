ВЦИОМ: большинство россиян считают экономическую ситуацию в стране средней

40 процентов респондентов считают правильным направление, в котором идет Россия. 39% частично согласны с выбранным курсом, 17% его не одобряют.

Более половины россиян (56%) оценивают экономическую ситуацию в стране как среднюю, 28% - называют ее плохой, а 14% - хорошей. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные в среду, 21 декабря.

61% опрошенных говорит о том, что в их семье средний достаток, 22% оценивают материальное положение своей семьи как плохое и только 16% - как хорошее.

Оценка политической ситуации

Одновременно 40 процентов респондентов считают правильным направление, в котором идет Россия, 39 - частично согласны с выбранным курсом. Не одобряют направление развития страны 17% опрошенных, еще 4% не смогли дать определенного ответа.

Политическую ситуацию средней назвали 49% респондентов, еще 29% сочли ее хорошей, а 18% - плохой.

Довольны своей жизнью 46% россиян, 27% довольны ею частично, а еще 26% заявили, что совершенно не удовлетворены своей жизнью.

Опрос проводился 10-11 декабря среди 1600 человек в 130 населенных пунктах 46 регионов России, указывает ВЦИОМ.