ВЦИОМ: большинство россиян считают экономическую ситуацию в стране средней

 (2)
Deutsche Welle
среда, 21 декабря 2016 г. 12:02
40 процентов респондентов считают правильным направление, в котором идет Россия. 39% частично согласны с выбранным курсом, 17% его не одобряют.
Parduotuvė Maskvoje
© AP/Scanpix nuotr.

Более половины россиян (56%) оценивают экономическую ситуацию в стране как среднюю, 28% - называют ее плохой, а 14% - хорошей. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные в среду, 21 декабря.

61% опрошенных говорит о том, что в их семье средний достаток, 22% оценивают материальное положение своей семьи как плохое и только 16% - как хорошее.

Оценка политической ситуации

Одновременно 40 процентов респондентов считают правильным направление, в котором идет Россия, 39 - частично согласны с выбранным курсом. Не одобряют направление развития страны 17% опрошенных, еще 4% не смогли дать определенного ответа.

Политическую ситуацию средней назвали 49% респондентов, еще 29% сочли ее хорошей, а 18% - плохой.

Довольны своей жизнью 46% россиян, 27% довольны ею частично, а еще 26% заявили, что совершенно не удовлетворены своей жизнью.

Опрос проводился 10-11 декабря среди 1600 человек в 130 населенных пунктах 46 регионов России, указывает ВЦИОМ.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Посла России в Турции Андрея Карлова похоронили в Москве (6)

Посла России в Турции Андрея Карлова похоронили в Москве
Посла России в Турции Андрея Карлова похоронили на Химкинском кладбище в Москве, сообщает ТАСС.

Скончался внук Иосифа Сталина Евгений Джугашвили (2)

Jevgenijus Džugašvilis
В Москве умер внук Иосифа Сталина Евгений Джугашвили, сообщает РИА Новости со ссылкой на справочную службу «скорой помощи».

Обвиняемых в убийстве Немцова оставили под стражей до 30 марта

Обвиняемых в убийстве Немцова оставили под стражей до 30 марта
Московский окружной военный суд продлил срок предварительного заключения пятерым обвиняемым по делу об убийстве Бориса Немцова до 30 марта 2017 года.

Суд признал Варвару Караулову виновной в попытке примкнуть к ИГ (10)

Суд признал Варвару Караулову виновной в попытке примкнуть к ИГ
Московский окружной военный суд признал бывшую студентку МГУ Варвару Караулову виновной в попытке вступить в ряды экстремистской организации "Исламское государство".

У станции метро "Коломенская" в Москве взорвался газовый баллон (4)

Maskvos metro
В подземном переходе у станции метро "Коломенская" в Москве взорвался газовый баллон.
Facebook друзья
Rambler's Top100