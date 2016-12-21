Варвара Караулова попросила прощения у родных и спецслужб

Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, обвиняемая по делу о попытке вступления в ряды запрещенной в России экстремистской организации "Исламское государство", назвала свое поведение подростковым бунтом и попросила прощения у своих родных и у спецслужб.

"Меня прорвало на подростковый бунт. Обычно это бывает в 14-15 лет, а у меня случилось в 19 лет... Я осознала свои ошибки и всю свою глупость, и мне кажется, полностью за них наказана", - сказала Караулова, выступая с последним словом на заседании Московского окружного военного суда.

Она также отметила, что не проходила никакой подготовки к вступлению в ряды ИГ.

При этом Караулова признала, что у нее были романтические чувства к боевику "Исламского государства" по фамилии Саматов, но подчеркнула, что "любовь была больной и неадекватной".

Приговор Карауловой будет вынесен 22 декабря.

8 декабря государственный обвинитель попросил приговорить подсудимую к наказанию в виде лишения свободы на пять лет и штрафу в размере 150 тысяч рублей (2,4 тысячи долларов).

По мнению гособвинения, Караулова сознательно хотела присоединиться к ИГ, для чего "бросила семью и даже любимую собаку" и уехала в Турцию, чтобы затем перейти границу и оказаться в Сирии.

Адвокаты Илья Новиков, Гаджи Алиев и Сергей Бадамшин пытались убедить суд в полной невиновности их подзащитной.

Караулова не признает вину. Попытку сбежать в Сирию она объясняла тем, что влюбилась в одного из вербовщиков, с которым познакомилась в социальных сетях.

Варвара Караулова пропала в мае 2015 года. Вскоре выяснилось, что она тайно улетела в Турцию и была там задержана при попытке перехода через границу с Сирией. Из Турции она была депортирована на родину, где попала под наблюдение ФСБ.

В октябре Караулова была отчислена из МГУ имени Ломоносова.