Валентина Матвиееко заявила об обязанности власти реагировать на митинги

«Власть не должна просто констатировать либо делать вид, что ничего не происходит. Все представители власти — депутаты, сенаторы, органы исполнительной власти в регионах, безусловно, должны встречаться с людьми, понимать, почему они выходят на протесты, что их волнует, обсуждать способы решения этих вопросов», — заявила Матвиенко.

Она также уточнила, что ситуацию с митингами «надо проанализировать». «Абсолютно правы сенаторы, которые говорили о том, что надо более активно вести диалог с разными слоями общества», — подчеркнула спикер Совета Федерации.

Матвиенко напомнила, что по Конституции граждане России могут мирно и без оружия собираться на митинги и шествия, а представители власти должны обеспечивать реализацию этого права. Однако в законе, подчеркнула Матвиенко, прописаны условия этого, и одно из них — согласование акции с городской администрацией.

«Это не чья-то прихоть, власти несут ответственность за безопасность людей», — подчеркнула Матвиенко.

«Если они [организаторы] считают, что власть необоснованно отказала в проведении митинга в том месте, где они хотели бы, для этого есть судебные органы. Надо обращаться в суд и опротестовывать», — отметила Матвиенко.

«Митинги и шествия иногда провокационно проводятся в несогласованных местах, этого допускать нельзя, также как нельзя допускать насилие либо противостояние с сотрудниками органов охраны правопорядка. Это в любом государстве всегда очень жестко наказывается», — заявила Матвиенко.

По ее словам, задержания участников несогласованных акций происходят не только в России.

«Конечно, хотелось бы, чтобы таких задержаний не было, чтобы наши граждане все были законопослушными, особенно это относится к ответственности организаторов митингов. Не надо самоутверждаться за счет того, чтобы подводить людей и ставить их в ситуацию, когда они вынуждены нарушать законодательство», — сказала Матвиенко.

Акции протеста против коррупции прошли в 90 городах России 26 марта. Их проведение было согласовано с местными властями лишь в 20 городах. Мэрия Москвы проведение акции не согласовала.