В "Яндексе" допустили закрытие бизнеса компании на Украине

Компания "Яндекс", скорее всего, ограничит бизнес на Украине или вовсе уйдет из страны из-за действий ее властей. Об этом сообщил гендиректор "Яндекса" в РФ Александр Шульгин.

"Украинское государство приняло против ряда российских IT-компаний ряд санкций, которые делают невозможной нашу деятельность в стране. Это в первую очередь вредно для украинского общества и украинского государства. Скорее всего, наше экономическое вовлечение в бизнес на Украине будет сокращено или обнулено", – заявил Шульгин в интервью телеканалу НТВ.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении санкций против ряда российских интернет-сервисов, социальных сетей, компаний - разработчиков антивирусных программ, а также СМИ 16 мая. В частности, под блокировку на территории Украины попали социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также сервисы "Яндекса" и Mail.ru. Помимо соцсетей в обновленный санкционный список украинских властей вошел ряд российских IT-компаний, включая "Лабораторию Касперского", Dr.Web, ABBYY и другие.

17 мая Порошенко заявил, что о снятии блокировок с российских компаний и сервисов можно будет говорить только после того, как прекратится агрессия со стороны РФ, в которой Киев регулярно обвиняет Москву.

29 мая Служба безопасности Украины провела обыск в офисах "Яндекса" в Киеве и Одессе по делу о госизмене. Ведомство обвинило компанию в том, что она якобы собирала данные украинцев и передавала их российским спецслужбам. Представители компании отвергли эти обвинения.

30 мая источники сообщили, что соцсеть "ВКонтакте" планирует закрыть свой офис в Киеве, а 1 июня глава владеющей "ВКонтакте" Mail.ru Group Борис Добродеев заявил, что сотрудники украинских офисов компании получили предложения о работе в России.