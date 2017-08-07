В Якутске задержали участницу Pussy Riot Марию Алехину

Активисток доставили в отдел по подозрению в проведении несогласованной акции.

Накануне Pussy Riot провели акцию на мосту через озеро Сайсары в Якутске в двадцати минутах от колонии, где находится Сенцов.

Активистки развернули плакат с надписью Free Sentsov.

Украинского режиссера Сенцова, имеющего российское гражданство, приговорили к 20 годам колонии 25 августа 2015 года. По версии следствия, он вместе с активистом Александром Кольченко и другими фигурантами дела пытался взорвать мемориал «Вечного огня» и памятник Владимиру Ленину в Крыму в ночь на 9 мая 2014 года. Кроме того, их обвинили в поджоге офисов «Русской общины Крыма» и «Единой России» в Симферополе.

Сенцов говорил, что его пытали, чтобы добиться признательных показаний. «Меня начали избивать ногами, руками, дубинками, стоя, лежа и сидя. Когда я отказывался говорить, начали применять удушение», — рассказывал он. Судебный процесс в Ростове-на-Дону режиссер назвал «судом оккупантов». Он отметил, что такой суд «не может быть справедливым по определению».

В поддержку Сенцова выступили многие деятели искусства. На церемонии вручения кинопремии «Ника» режиссер Александр Сокуров призвал освободить политических заключенных и потребовал ответа от президента России на вопрос о судьбе украинского режиссера.

После этого в Кремле сказали, что «с большим уважением» относятся к Сокурову и что ответ о судьбе Сенцова был дан президентом России Владимиром Путиным во время заседания Совета в Петербурге.

Ранее Путин подчеркивал, что украинского режиссера осудили из-за террористической деятельности, а не за убеждения.

«По-христиански действовать в этом деле мы не можем, должны руководствоваться решением суда. Мы живем в правовом государстве, такие вопросы должны решаться судебной системой», — говорил президент.