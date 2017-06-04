В Тверской области мужчина расстрелял восемь человек

”Следственными органами Следственного комитета России по Тверской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 8 человек — двух женщин и шести мужчин”, — сообщила она.

Инцидент произошел в поселке Редкино Конаковского района в садоводческом товариществе ”50 лет Октября” на одном из мероприятий. Сообщается, что в ходе бытового конфликта один из его участников взял дома оружие и ”расстрелял из него своих обидчиков и свидетелей”, пишет gazeta.ru.

Подозреваемый задержан. В ближайшее время с ним проведут следственные действия.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил расследовать это дело Главному следственному управлению СК России.