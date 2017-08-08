В Твери обрушился один из главных символов города

NEWSru.com
вторник, 8 августа 2017 г. 15:00
В ночь на вторник в центре Твери частично обрушилось здание Речного вокзала, которое считается одной главных архитектурных достопримечательностей города.
© Youtube

Как сообщает сайт Tvernews.ru, уже обвалилась как минимум треть фасада. Здание является объектом культурного наследия РФ регионального значения.

По данным очевидцев, во вторник утром здание продолжает сыпаться, вокруг слышен характерный шум и треск. Кто-то из местных сообщает, что начал крениться верхний этаж здания, пишет newsru.com

Здание Речного вокзала было возведено в 1938 году на левом берегу Волги на месте древнего Отроч Успенского монастыря, от которого сегодня сохранился только один Успенский собор. В начала 1970-х здесь появились причалы длиной в 400 метров.

Вокзал был построен по проекту архитекторов Е.Н. Гавриловой и П.П. Райского. Здание имеет четкую геометризированную композицию, с большой ротондой в центре и двумя крыльями, поставленными относительно друг друга под прямым углом. Двухэтажная ротонда окружена колоннадой и увенчана бельведером с высоким шпилем. Вокзал выстроен в стиле сталинского неоклассицизма.

В апреле 2011 года в ветхом здании в присутствии губернатора области был открыт центр современного искусства "Тверца", но долго он не проработал.

Ранее летом сайт Tvernews.ru проводил опрос среди читателей о судьбе вокзала. 74% опрошенных выбрали ответ "Реставрировать! Это символ Твери, который не должен умереть".

Следственное управление СК РФ по Тверской области уже начало доследственную проверку по факту обрушения памятника, сообщается на сайте ведомства.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

В Твери обрушился один из главных символов города

В Твери обрушился один из главных символов города
В ночь на вторник в центре Твери частично обрушилось здание Речного вокзала, которое считается одной главных архитектурных достопримечательностей города.

Суд по делу Улюкаева: министр останется под домашним арестом до января

Суд по делу Улюкаева: министр останется под домашним арестом до января
Во вторник в Замоскворецком суде начался процесс по делу бывшего российского министра экономического развития Алексея Улюкаева. Министр останется под домашним арестом до 27 января.

Суд решил пока не депортировать журналиста "Новой газеты" (2)

Суд решил пока не депортировать журналиста Новой газеты
Московский городской суд принял решение приостановить выдворение из России журналиста "Новой газеты" Али Феруза.

Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов вышел на свободу (5)

Sergejus Udalcovas
Из колонии вышел один из лидеров протестного движения в России 2011-2012 годов, координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов. В заключении он провел четыре с половиной года.

Навальный объяснил шуткой свои слова о возможном покушении (14)

Навальный объяснил шуткой свои слова о возможном покушении
Оппозиционер Алексей Навальный в интервью американскому телеканалу CBS не исключил вероятности того, что из-за его политической деятельности в России он может стать жертвой покушения. Позднее, впрочем, основатель Фонда борьбы с коррупцией пояснил, что журналист не правильно трактовал его слова, а он сам хотел лишь просто пошутить.
Facebook друзья