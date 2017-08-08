В Твери обрушился один из главных символов города

В ночь на вторник в центре Твери частично обрушилось здание Речного вокзала, которое считается одной главных архитектурных достопримечательностей города.

Как сообщает сайт Tvernews.ru, уже обвалилась как минимум треть фасада. Здание является объектом культурного наследия РФ регионального значения.

По данным очевидцев, во вторник утром здание продолжает сыпаться, вокруг слышен характерный шум и треск. Кто-то из местных сообщает, что начал крениться верхний этаж здания, пишет newsru.com

Здание Речного вокзала было возведено в 1938 году на левом берегу Волги на месте древнего Отроч Успенского монастыря, от которого сегодня сохранился только один Успенский собор. В начала 1970-х здесь появились причалы длиной в 400 метров.

Вокзал был построен по проекту архитекторов Е.Н. Гавриловой и П.П. Райского. Здание имеет четкую геометризированную композицию, с большой ротондой в центре и двумя крыльями, поставленными относительно друг друга под прямым углом. Двухэтажная ротонда окружена колоннадой и увенчана бельведером с высоким шпилем. Вокзал выстроен в стиле сталинского неоклассицизма.

В апреле 2011 года в ветхом здании в присутствии губернатора области был открыт центр современного искусства "Тверца", но долго он не проработал.

Ранее летом сайт Tvernews.ru проводил опрос среди читателей о судьбе вокзала. 74% опрошенных выбрали ответ "Реставрировать! Это символ Твери, который не должен умереть".

Следственное управление СК РФ по Тверской области уже начало доследственную проверку по факту обрушения памятника, сообщается на сайте ведомства.