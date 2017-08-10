В Stratfor предрекают России "самую крупную за последние 20 лет волну эмиграции"

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NEWSru.com
четверг, 10 августа 2017 г. 12:35
В американской аналитической компании Stratfor считают, что Россию вскоре накроет "самая крупная за последние 20 лет волна эмиграции". Страну уже покидают высококвалифицированные кадры, что впоследствии плачевно скажется на экономике и политике, убеждены эксперты. Косвенно эти выводы подтверждаются статистикой.
© Shutterstock

По данным Stratfor, все больше россиян задумываются о переезде в другую страну на фоне борьбы власти с гражданской активностью, стремительного падения доходов и растущего социального расслоения, пишет "Независимая газета" со ссылкой на исследование компании. Эксперты полагают, что в скором времени Россию накроет новая волна эмиграции - "самая крупная за последние 20 лет", сообщает newsru.com

Сегодня страну покидают высококвалифицированные специалиста, которые не видят для себя перспектив в РФ. Как отмечают эксперты, "утечка умов" будет причинять ущерб российской экономике еще долгие годы. Образование и здравоохранение в стране продолжит приходить в упадок. При этом инновационные компании и проекты будут в значительной степени оседать за пределами России. В РФ будет существенно сокращаться частное предпринимательство, предрекают аналитики. По данным Stratfor, половина российской молодежи морально готова покинуть пределы страны.

В наибольшей степени эмигрантов не устраивает слабость и невостребованность институтов гражданского общества в России. Также они не доверяют правоохранительной и судебной системе страны. Кроме того, настрой покинуть РФ связан с ужесточением законодательства и введением более строгих правил для пользователей интернета.

В Stratfor подсчитали, что материальный ущерб от эмиграции может составлять до 1,5 трлн долларов в год. Только за последний год страну покинули 2 тыс. долларовых миллионеров и миллиардеров вместе со своими активами, указали аналитики.

При этом эксперты отметили, что российские власти не реагируют на рост эмиграционных настроений и не пытаются ликвидировать причины бегства населения. Бездействие наблюдается и по части попыток возвращения эмигрантов. В качестве примера в Stratfor привели опыт Индии или Китая, которые создали специальные центры развития, где работают возвратившиеся, в основном из США, получая при этом заработную плату, не уступающую американской.

Согласно исследованию одной из ведущих международных консалтинговых компаний Knight Frank, за последние 13 лет Россию покинули 20 тыс. долларовых миллионеров и миллиардеров. Из этого числа 6 тыс. уехали только за последние три года.

Проводившийся в июне опрос ВЦИОМ показал, что за три года доля желающих уехать из России уменьшилась с 13% до 10%. В то же время желающие эмигрировать стали чаще предпринимать конкретные шаги к переезду. Кроме того, за год число граждан, которые хотели бы уехать из России в ближайшие год-два, увеличилось с 7% до 17%.

Также изменились мотивы переезда. В прежние годы граждане называли более высокий уровень жизни и зарплат за рубежом. Теперь же россияне чаще отмечают, что в других странах лучше социальная защищенность и стабильность, говорят о неудовлетворенности российским правительством и проводимой властями политикой.

Официальная статистика косвенно подтверждает предположения аналитиков Stratfor. По данным Росстата, с начала 2012-го число покидающих страну россиян выросло с 36 тыс. до 350 тыс. Большинство эмигрантов едут в США, Германию, Канаду и Финляндию. При этом в докладе "Эмиграция из России в конце XX - начале XXI века", представленном в октябре Комитетом гражданских инициатив Алексея Кудрина (КГИ), экономисты пришли к выводу, что реальные показатели эмиграции в три-четыре раза выше. Об этом говорят данные зарубежных статистических служб.

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