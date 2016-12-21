В ста селах Якутии полностью запретили продажу алкоголя

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Телеканал "Дождь"
среда, 21 декабря 2016 г. 18:35
Полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции ввели на территории еще 13 населенных пунктов Якутии.
© Įmonės nuotr.

О принятии соответствующих законов сообщается на сайте Государственного собрания республики.

Ранее розничная продажа алкоголя была запрещена в 87 населенных пунктах Якутии. Теперь их число достигло 100.

Ранее председатель комитета по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Виктор Федоров Государственного собрания Якутии рассказал агентству «Регнум», что «сухой закон» также планируется ввести в административном центре Намского района Якутии — селе Намцы. Если закон примут, Намцы станут первым в республике райцентром, где запрещено продавать алкоголь.

Телеканал "Дождь"
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