В ста селах Якутии полностью запретили продажу алкоголя

Полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции ввели на территории еще 13 населенных пунктов Якутии.

О принятии соответствующих законов сообщается на сайте Государственного собрания республики.

Ранее розничная продажа алкоголя была запрещена в 87 населенных пунктах Якутии. Теперь их число достигло 100.

Ранее председатель комитета по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Виктор Федоров Государственного собрания Якутии рассказал агентству «Регнум», что «сухой закон» также планируется ввести в административном центре Намского района Якутии — селе Намцы. Если закон примут, Намцы станут первым в республике райцентром, где запрещено продавать алкоголь.