В Совете Федерации России предложили заморозить курс рубля

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Телеканал "Дождь"
вторник, 21 марта 2017 г. 18:15
Банку России следует заморозить обменный курс рубля для обеспечения стабильности валютного рынка.
© Sputnik / Scanpix

Об этом говорится в проекте рекомендаций парламентских слушаний «Стратегии развития российской экономики: программа неотложных мер» при комитете Совета Федерации по экономической политике, сообщает RNS.

«Банку России административно установить обменный курс рубля, что позволит обеспечить прогнозируемость валютного рынка, стабилизировать ожидания, остановить валютные спекуляции», — говорится в проекте рекомендаций.

Также авторы проекта советуют ЦБ «принять меры по переходу от политики привязки рублевой эмиссии к золотовалютным резервам к эмиссии, рассчитанной исходя из объективной потребности экономики в денежных средствах».

Что касется налоговой реформы, то участники слушаний полагают, что «ставки налогов, объекты налогообложения и механизмы их взыскания должны быть дифференцированы». По их мнению, необходимо упорядочить существующие фискальные льготы и сделать их более адресными, указывают эксперты.

Парламентские слушания проводит временная комиссия Совета Федерации по мониторингу экономического развития. Цель слушаний — обсуждение состояния российской экономики.

Ранее председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не может влиять на реальный курс рубля валютными интервенциями. Влияние на него оказывает только бюджетная политика и бюджетное правило

Телеканал "Дождь"
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