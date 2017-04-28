В Сочи Меркель и Путин будут обсуждать Сирию

Визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Сочи и встреча с президентом России Владимиром Путиным состоятся в рамках подготовки к июльскому саммиту G20, передает Reuters со ссылкой на официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта.

"Этот визит служит подготовкой саммита G20 в Гамбурге", - заявил Зайберт в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что в дополнение к этому вопросу стороны обсудят другие актуальные проблемы внешней политики, такие как конфликт на Украине и война в Сирии.

По словам Зайберта, между двумя раундами переговоров Путин и Меркель дадут совместную пресс-конференцию.

Встреча Путина и Меркель намечена на 2 мая - если ранее эта дата называлась как предположительная, то 26 апреля в Кремле подтвердили эту информацию.

Последний раз Ангела Меркель приезжала в Россию два года назад - на другой день после праздника 9 мая в 2015 году. В марте 2017 года на встрече с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем российский президент заявил, что ждет Меркель с визитом, и попросил передать ей наилучшие пожелания.