В Сирии погибли четверо российских военных

 (12)
rus.DELFI.lv
понедельник, 20 февраля 2017 г. 15:45
В Сирии погибли четыре российских военных советника и двое ранены, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ.
© AP

Инцидент случился 16 февраля при подрыве автомашины на радиоуправляемом фугасе. В результате взрыва погибли четыре российских военных, еще двое были ранены, за их жизнь борются российские медики.

Машина следовала в составе колонны сирийских войск из аэродрома Тияс в город Хомс, сообщает Минобороны России. К моменту взрыва было пройдено около четырех километров.

5 февраля телеканал Al Jazeera сообщил, что недалеко от Латакии произошел взрыв российского военного автомобиля. По данным источников телеканала, в результате происшествия погибли пять человек. Но официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков опроверг утверждения телеканала Al Jazeera о гибели российских военнослужащих в Сирии.

Как сообщалось, в декабре прошлого года при обстреле сирийского города Алеппо погиб российский полковник Руслан Галицкий. Кроме того, при обстреле госпиталя в Алеппо погибли две медсестры из России.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

В Госдума хотят упростить получение гражданства России

Rusijos Dūma
Депутаты Госдумы России планируют внести на рассмотрение ряд поправок к законам, согласно которым "носители русского языка" смогут получать гражданство России в упрощенном порядке.

В Сирии погибли четверо российских военных (12)

В Сирии погибли четверо российских военных
В Сирии погибли четыре российских военных советника и двое ранены, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ.

В России отвергли обвинения в причастности к попытке переворота в Черногории (4)

В России отвергли обвинения в причастности к попытке переворота в Черногории
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти не имеют отношения к попытке госпереворота в Черногории, передает корреспондент "Дождя".

Москва заняла второе место по загруженности дорог в мире (3)

Москва заняла второе место по загруженности дорог в мире
Автомобилисты в Москве ежегодно стоят в пробках в среднем 91 час. Выше этот показатель только в Лос-Анджелесе - 104 часа.

Кремль не считает признание паспортов ЛНР и ДНР нарушением международного права (27)

Dmitrijus Peskovas
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают признание паспортов жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) нарушением международного права, передает корреспондент "Дождя".
Facebook друзья
Rambler's Top100