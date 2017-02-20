В Сирии погибли четверо российских военных

Инцидент случился 16 февраля при подрыве автомашины на радиоуправляемом фугасе. В результате взрыва погибли четыре российских военных, еще двое были ранены, за их жизнь борются российские медики.

Машина следовала в составе колонны сирийских войск из аэродрома Тияс в город Хомс, сообщает Минобороны России. К моменту взрыва было пройдено около четырех километров.

5 февраля телеканал Al Jazeera сообщил, что недалеко от Латакии произошел взрыв российского военного автомобиля. По данным источников телеканала, в результате происшествия погибли пять человек. Но официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков опроверг утверждения телеканала Al Jazeera о гибели российских военнослужащих в Сирии.

Как сообщалось, в декабре прошлого года при обстреле сирийского города Алеппо погиб российский полковник Руслан Галицкий. Кроме того, при обстреле госпиталя в Алеппо погибли две медсестры из России.