В Сирии погиб российский военный советник

Афанасов работал в сирийской провинции Хама — это запад страны, примерно 75 километров от порта Тартус, где располагается российская база. Он был расквартирован в военном городке сирийских правительственных войск.

Как сообщили в Минобороны, этот городок подвергся внезапному минометному обстрелу боевиков.

Капитан Афанасов посмертно представлен к государственной награде.

Погибший находился в Сирии в составе аппарата российских военных советников. Он выполнял задачи по обучению личного состава подразделений сирийских сухопутных войск.

В конце мая сайт газеты "Коммерсант", ссылаясь на официальные данные Минобороны, сообщил, что в Сирии погибли 32 российских военных. Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года.