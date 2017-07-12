В Сирии погиб российский военный советник

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NEWSru.com
среда, 12 июля 2017 г. 10:33
В Сирии под минометным обстрелом боевиков погиб российский военный советник капитан Николай Афанасов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление министерства обороны РФ.
© AP / Scanpix

Афанасов работал в сирийской провинции Хама — это запад страны, примерно 75 километров от порта Тартус, где располагается российская база. Он был расквартирован в военном городке сирийских правительственных войск.

Как сообщили в Минобороны, этот городок подвергся внезапному минометному обстрелу боевиков.

Капитан Афанасов посмертно представлен к государственной награде.

Погибший находился в Сирии в составе аппарата российских военных советников. Он выполнял задачи по обучению личного состава подразделений сирийских сухопутных войск.

В конце мая сайт газеты "Коммерсант", ссылаясь на официальные данные Минобороны, сообщил, что в Сирии погибли 32 российских военных. Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года.

NEWSru.com
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В Сирии погиб российский военный советник
В Сирии под минометным обстрелом боевиков погиб российский военный советник капитан Николай Афанасов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление министерства обороны РФ.
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