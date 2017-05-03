В Сирии погиб российский военный советник

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bbcrussian.com
среда, 3 мая 2017 г. 08:55
В Сирии погиб российский военный советник, подтвердило министерство обороны России. По данным ведомства, подполковник Алексей Бучельников был застрелен снайпером.
© AP/Scanpix

В сообщении министерства говорится, что российский офицер занимался в Сирии обучением артиллеристов сирийских правительственных войск.

Во время занятия по боевой подготовке сирийское подразделение попало под огонь снайперов, и Бучельников получил смертельное ранение.

По данным российского минобороны, обстрел вели боевики. Ведомство не уточнило, на какую именно группировку возлагает ответственность за случившееся.

В сообщении отмечается, что Бучельников посмертно представлен к государственной награде, но не уточняется, к какой именно.

С гибелью Бучельникова официальное число погибших российских военных за время сирийской кампании возросло до 32.

По данным СМИ, число погибших в Сирии россиян может быть больше, поскольку часть из них участвовала в сирийском конфликте в качестве сотрудников частных военных компаний.

Однако подтвержденных сведений о потерях со стороны подобный компаний которые, как считается, комплектуются за счет бывших российских военнослужащих, нет.

Россия проводит военную операцию в Сирии с осени 2015 года. Российские власти утверждают, что в операции задействована только авиация, и планов начинать масштабную наземную операцию нет.

Самыми крупными единовременными боевыми потерями российской стороны стала гибель пяти военнослужащих в прошлом августе. Вертолет Ми-8, в котором они летели, был сбит с земли. В результате погибли оба летчика и три пассажира.

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