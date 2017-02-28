В Саратове вынесли приговор автору комментариев о "ватниках"

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bbcrussian.com
вторник, 28 февраля 2017 г. 11:50
Судья Октябрьского районного суда Саратова Алексей Белов приговорил к 160 часам обязательных работ Александра Гозенко по делу об экстремизме.
Elektroniniai valdžios vartai
© Shutterstock

Об этом Русской службе Би-би-си сообщили в суде.

19-летний житель города обвинялся в унижении человеческого достоинства, ему предъявили обвинение по 282-й статье российского Уголовного кодекса.

Как заявила в суде прокурор Екатерина Забелина, Гозенко, в частности, размещал в соцсети "ВКонтакте" комментарии со словами "ватники" и "кацапы". Слово "ватник" получило новое значение после начала конфликта на востоке Украины.

В этих и других комментариях Гозенко "содержатся лингвистические и психологические признаки побуждения к действиям насильственного характера в отношении группы лиц национальной принадлежности", сообщала ранее региональная прокуратура.

Прокуратура просила приговорить Гозенко к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Сам 19-летний подсудимый на следствии дал показания и признал вину. В связи с этим его дело рассматривалось в особом порядке.

Гозенко в последнем слове просила назначить ему штраф. Его защита просила избрать наказание, не связанное с лишением свободы.

Адвокат Гозенко Олег Солдатенко отказался комментировать приговор Русской службой Би-би-си "до вступления в законную силу".

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