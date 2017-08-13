В Санкт-Петербурге неизвестные напали на участников акции в поддержку ЛГБТ

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Deutsche Welle
воскресенье, 13 августа 2017 г. 11:21
Мужчины распылили перцовый газ из баллончиков в активистов, уходивших после окончания митинга на Марсовом поле. На саму акцию противников ЛГБТ не пропустила Нацгвардия.
© AFP/Scanpix

В Санкт-Петербурге совершено нападение на участников акции в поддержку ЛГБТ. В субботу, 12 августа, неизвестные распылили в лицо активистам и журналистам перцовый газ из баллончиков. По данным петербургского издания "Фонтанка", пострадали около десяти активистов, а также журналисты "Настоящего времени" и самой "Фонтанки".

В числе пострадавших также фотограф и корреспондент портала "Медиазона" Давид Френкель. В своем микроблоге в соцсети Twitter он написал, что несколько человек доставлены в больницу. Одна из активисток госпитализирована с травмой глаза.

Нападение произошло в тот момент, когда небольшая группа участников акции уже уходила с мероприятия. По данным Френкеля, нападавших было не менее семи. Он также отметил, что за инцидентом наблюдали бойцы Нацгвардии, однако не пытались помешать действиям нападавших.

В профиле "Фонтанки" в Twitter появилось видео, на котором видно, как неизвестный, шедший рядом с активистами, брызгает в них из баллончика, а затем несколько человек в спортивной одежде убегают.

По данным "Медиазоны", в акции на Марсовом поле участвовали до 100 человек. Территория, на которой проходило мероприятие, была оцеплена Национальной гвардией, сотрудники которой преграждали вход противникам ЛГБТ-активистов.

Deutsche Welle
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В Санкт-Петербурге неизвестные напали на участников акции в поддержку ЛГБТ (14)

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