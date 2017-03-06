В РПЦ раскритиковали иронизирующих над мироточением бюста Николая II

понедельник, 6 марта 2017 г. 16:46
Глава синодальной комиссии по канонизации святых Московского патриархата РПЦ епископ Панкратий (Жердев) осудил тех, кто иронично высказывается о заявлении депутата Госдумы Натальи Поклонской про мироточащий бюст Николая II.
© RIA/Scanpix

«Соревновались в „остроумии“ не только богоборцы типа [журналиста Александра] Невзорова, но вроде бы и православные блоггеры. Самый мягкий эпитет по этому поводу: "кликуши". Некоторые их выпады граничат с кощунством», — написал он на своей странице в фейсбуке (здесь и далее орфография и пунктуация автора. — Дождь) .

Епископ отметил, что в случае «подобных необычных явлений, связанных с церковью, презрительное глумление или, напротив, восторженная экзальтация совершенно неуместны», и посоветовал «следовать мудрому совету святых отцов: не принимай и не отвергай».

В эфире программы «Наша страна» на телеканале «Царьград» 3 марта Поклонская рассказала, что в Крыму замироточил бюст Николая II, установленный в сквере рядом с часовней при прокуратуре в Симферополе.

«Не будем критиковать молодую, неискушенную еще в политике женщину-депутата. Не стоит обращать внимания на богоборцев и сетевых пустобрехов — горбатого могила исправит. Оставим в покое и высокообразованных православных интеллигентов и богословов, у которых сам факт мироточения вызывает язвительные насмешки», — написал Панкратий.

Также епископ рассказал, что сам был свидетелем появления капель мира на поверхности киота иконы Николая II в Валаамском монастыре, наместником которого он является.

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