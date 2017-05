В РПЦ предложили ужесточить возрастной ценз для "Симпсонов" после серии о ловле покемонов в церкви

Представители Русской православной церкви (РПЦ) выступили за ужесточение возрастного ценза на мультсериал «Симпсоны» после нового эпизода, в котором Гомер Симпсон ловит покемонов в церкви, передает ТАСС. Действующий возрастной ценз мультсериала 16+.

Иеромонах, клирик Иваново-Вознесенской епархии Макарий считает, что сериал может «пошатнуть моральные устои» и спровоцирует российскую молодежь на ловлю покемонов в храме. Поэтому он предложил увеличить возрастной ценз для этого мультсериала.

В тоже время он подчеркнул, что «показ „Симпсонов“ никто запретить не может». «Однако оградить от просмотра детей нужно, так как этот мультфильм — антиэстетика», — сказал Макарий.

В свою очередь настоятель храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах в Москве протоиерей Андрей Новиков усмотрел в новом эпизоде элементы пропаганды, которая преследует цель «разложить общество, в том числе и на территории России».

По его мнение, сейчас через медиаконтент осуществляется «мощная пропаганда», в том числе и через продукцию Голливуда.

«Новый эпизод „Симспонов“ — яркое тому подтверждение. Сейчас ряд медиапродуктов направлен на пропаганду ложных ценностей, например, в фильмах и даже мультфильмах стали массово появляться герои с нетрадиционной сексуальной ориентацией», — сказал священнослужитель.

В эпизоде «Симпсонов» под названием «Looking for Mr. Goodbart» Гомер играет в Peekimon Get (аналог Pokemon Go). В погоне за «пикимонами» он зашел в храм, где местный священник потребовал от Симпсона прекратить игру. В ответ Гомер сказал, что «эта игра популярнее или по крайней мере раньше была популярнее, чем Иисус».