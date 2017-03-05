В РПЦ не комментируют слова Поклонской о замироточившем бюсте Николая II

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Телеканал "Дождь"
воскресенье, 5 марта 2017 г. 10:40
В Русской православной церкви отказались от комментариев по поводу заявления депутата Госдумы от Крыма Натальи Поклонской, которая сообщила о том, что в республике замироточил бюст российского императора Николая II.
© Reuters/Scanpix

Об этом заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе сообщил радиостанции «Говорит Москва».

«Можете сказать, что мы отказались [от комментариев]», — заявил Кипшидзе.

Ранее Поклонская в эфире телеканала «Царьград» заявила, что ей позвонили из Крыма и рассказали о замироточившем бюсте Николая II, который установлен в сквере у часовни, расположенной неподалеку от здания крымской прокуратуры, где раньше работала Поклонская.

В комментарии «Царьграду» староста часовни Святых царственных мучеников Алексей сообщил, что бюст Николая II мироточит не впервые.

По словам Поклонской, это произошло утром 3 марта. После этого к бюсту начали приходить люди с детьми и «прикладывать» их к нему, чтобы дети исцелились.

Телеканал "Дождь"
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