В РПЦ назвали анонимность в интернете "правом сатаны"

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bbcrussian.com
понедельник, 26 июня 2017 г. 16:00
Иеромонах Макарий, известный православный публицист и интернет-проповедник, заявил, что анонимность в интернете нельзя рассматривать как право человека. Об этом он заявил на круглом столе "Свобода совести, христианская антропология и развитие новых информационных технологий".
© Shutterstock

"Анонимность - это не право личности, а право сатаны, который уничтожает личность", - заявил иеромонах Макарий. По его словам, благодаря анонимности в интернете происходят "дьявольские диверсии", которым можно противостоять, выработав "иммунитет и интолерантность" к вредоносным мнениям, распространяющимся в интернете.

Заместитель председателя синодального отдела Русской православной церкви по связям с общественностью и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя это высказывание, заявил, что анонимность в интернете чаще всего означает "дефицит ответственности".

"Анонимность, как и любое другое явление, если доводится до абсурда, несет опасность. В определенных случаях человек имеет право на тайну своей жизни, например при сдаче анализов на ВИЧ. Однако анонимность, к сожалению, чаще всего становится синонимом безответственности", - считает он.

"Анонимность используют в том числе для того, чтобы не нести ответственность за свою деятельность: за оскорбление других людей, за организацию преступных сообществ, для склонения детей к самоубийству", - добавил Кипшидзе в разговоре с Русской службе Би-би-си.

Он также прокомментировал инициативу Роскомнадзора по блокировке мессенджера Telegram, сказав, что "власть вправе рассматривать законные меры, направленные на борьбу с экстремизмом и терроризмом, в частности и в мессенджерах".

Ранее патриарх Кирилл заявил, что интернет вызывает негативное отношение к Русской православной церкви у молодого поколения.
"Происходит это, конечно, не на ровном месте, происходит это под влиянием сильного и враждебного по отношению к церкви информационного потока, который распространяется через социальные сети", - сказал патриарх.

14 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект, защищающий анонимность в мессенджерах. Законопроекте предлагает обязать мессенджеры предоставлять свои услуги только идентифицированным по абонентскому номеру пользователям.

При этом предлагается наделить Роскомнадзор правом ограничивать рассылку сообщений с информацией, распространяемой с нарушением закона. Такой информацией могут быть, например, сообщения о несанкционированных митингах.

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