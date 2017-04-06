В Ростове-на-Дону произошел взрыв: один пострадавший

"Мужчина подобрал на дороге подозрительный предмет, который сдетонировал, ему оторвало пальцы руки, также он получил ранение живота. Мужчина госпитализирован", - сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Источником взрыва, от которого пострадал мужчина в Ростове-на-Дону, было самодельное взрывное устройство, замаскированное под фонарик, сообщили ТАСС в пресс-службе Росгвардии.
"Мужчина без определенного места жительства около 6.30 мск нашел пакет и решил проверить его содержимое, в том числе и находящийся там фонарик", - заявил представитель ведомства.
По его словам, взрывное устройство сработало при включении фонарика.
По сообщению РИА Новости, взрыв в Ростове произошел рядом с одной из школ во время уборки территории дворником.
В настоящее время место взрыва оцеплено, работают спецслужбы и аварийные службы, сообщают местные СМИ.
В центре Ростова прогремел взрыв: мужчине оторвало руку. Читать: https://t.co/0ABEyO15NU . #Ростов #взрыв pic.twitter.com/S5iuF60bKQ
— Bloknot NEWS Rostov (@BRostov) April 6, 2017