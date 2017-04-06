В Ростове-на-Дону произошел взрыв: один пострадавший

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bbcrussian.com
четверг, 6 апреля 2017 г. 11:26
В России, в Ростове-на-Дону, утром произошел взрыв, по предварительным данным, пострадал один человек. Сообщается, что взрыв произошел рядом со школой на улице Социалистическая.
© Sputnik / Scanpix

"Мужчина подобрал на дороге подозрительный предмет, который сдетонировал, ему оторвало пальцы руки, также он получил ранение живота. Мужчина госпитализирован", - сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Источником взрыва, от которого пострадал мужчина в Ростове-на-Дону, было самодельное взрывное устройство, замаскированное под фонарик, сообщили ТАСС в пресс-службе Росгвардии.

"Мужчина без определенного места жительства около 6.30 мск нашел пакет и решил проверить его содержимое, в том числе и находящийся там фонарик", - заявил представитель ведомства.

По его словам, взрывное устройство сработало при включении фонарика.

По сообщению РИА Новости, взрыв в Ростове произошел рядом с одной из школ во время уборки территории дворником.

В настоящее время место взрыва оцеплено, работают спецслужбы и аварийные службы, сообщают местные СМИ.


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