В российский банк "Югра" ввели временную администрацию

Центробанк России ввел временную администрацию на полгода в банк «Югра» утром 10 июля. Основной задачей администрации будет оценка финансового положения кредитной организации. ЦБ РФ считает, что поводом для введения администрации стала угроза интересам клиентов.

Президент банка «Югра» Алексей Нефедов назвал «непонятной» ситуацию вокруг банка. По его словам, решение ЦБ о введении временной администрации стало неожиданным для администрации.

Не исключили вывода активов

Центробанк допустил, что банк «Югра» занимался выводом активов и манипулировал со вкладами. Об этом сообщил зампред Банка России Василий Поздышев, передает «Интерфакс».

«На протяжении последних нескольких месяцев у нас есть признаки того, что отчетность, которую нам предоставляет сам банк, является недостоверной. Также у нас есть признаки возможного вывода активов и, скажем так, возможных манипуляций со вкладами», — сказал Поздышев.

По его словам, существует сразу несколько видов манипуляций. Одна из них — создание забалансовых вкладов. Он пояснил, что в последнее время у банка «появилась достаточно активная реклама, тем не менее, это никак не отражается в балансе».

Поздышев объяснил, что после того, как «Югре» ограничили операции с привлечение средств вкладчиков, банк стал делать отдельных клиентов акционерами, выдавая им одну акцию. Директор департамента банковского надзора ЦБ Анна Орленко уточнила, что объем таких манипуляций составил 1,88 млрд рублей.

Она также рассказала, что за последний год банку выставили 10 предписаний о доформировании резервов на десятки миллиардов рублей.

«По факту банк отчитывался о доформировании резервов, но мы видели, что в это же время он расформировывает резервы по другим кредитам, по которым он не должен был их расформировывать», — заявил Поздышев.

Он также добавил, что при проверке были обнаружены технические сделки с производными финансовыми инструментами, которые позволяли банку отразить прибыль. Поздышев сказал, что у регулятора «есть все основания считать, что эта прибыль техническая — это сделки, осуществленные технически для того, чтобы показать на балансе прибыль».

По оценке портала «Банки.ру», «Югра» занимает 30-е место в России по размеру активов. По состоянию на 1 июня 2017 года, этот показатель равен 322,32 млрд рублей.