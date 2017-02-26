В российских городах пройдут марши памяти Бориса Немцова

Активисты движения «Весна» вывесили баннер с временем и местом проведения Марша памяти Бориса Немцова 26 февраля в Москве на Третьем транспортном кольце в районе метро Дубровка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы движения, оказавшемся в распоряжении "Дождя".

"Весна" пригласила москвичей на Марш памяти Бориса Немцова", — говорится в сообщении.

Там также подчеркивается, что накануне активисты движения провели аналогичную акцию в Санкт-Петербурге. Они вывесили на мосту через Новочеркасский проспект баннер с цитатой Немцова "Свобода стоит дорого".

Марш памяти Бориса Немцова, убитого 27 февраля 2015 года, пройдет в Москве 26 февраля. Участники Марша начнут движение в сторону проспекта Академика Сахарова.

Одновременно с Москвой аналогичная акция пройдет в Петербурге на Марсовом поле. Также Марш памяти Бориса Немцова состоится в Нижнем Новгороде и других городах России.

В Москве будет ограничено движение транспорта, в том числе и общественного, в связи с проведением марша, сообщает newsru.com

После марша демонстранты намерены возложить цветы на Большом Каменном мосту, где был убит Немцов.

"Принциально важно было обсудить ситуацию после марша. Мне кажется, мы достигли понимания в этом вопросе, никаких препятствий московская полиция чинить людям не будет", - заявил "Интерфаксу" один из организаторов акции Александр Рыклин.