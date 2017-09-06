В России заявили о планах построить мост между Хоккайдо и Сахалином

«Мы серьезно предлагаем японским партнерам рассмотреть строительство смешанного перехода автомобильно-железнодорожного от Хоккайдо до Южной части Сахалина», — сказал он.

Шувалов отметил, что российская сторона готова начать свою часть работы. Она включает в себя доведение железной дороги до тихоокеанского побережья и построение перехода от материка до Сахалина.

По словам вице-премьера, это даст России возможность использовать железнодорожную инфраструктуру, а Японии — стать «континентальной державой». Он также добавил, что при современных технологиях построить мост будет не так дорого.

В начале августа губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко предложил Японии ввести для российских граждан трехдневный безвизовый режим. По его мнению, это поможет развитию туризма и деловых связей между государствами. При этом российская сторона уже разрешила японцам находиться на Сахалине 72 часа без визы.