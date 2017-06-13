В России завели второе уголовное дело после митингов 12 мая

В Петербурге завели дело о применении насилия в отношении полицейского после митинга оппозиции на Марсовом поле. Ранее стало известно о деле против участника московского митинга, распылившего газ из баллончика.

Инициатор митингов Алексей Навальный получил 30 суток ареста.

Петербургское управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело о применения насилия в отношении полицейского неизвестным участником антикоррупционного митинга.

"12 июня 2017 года около 14 часов на Марсовом поле во время проведения несанкционированного митинга, неустановленный мужчина ударил кулаком по лицу полицейского", - говорится в сообщении управления.

О том, какие травмы получил пострадавший сотрудник полиции, не сообщается. Сейчас следователи начали розыск нападавшего.

Это уже второе уголовное дело, возбужденное после антикоррупционных митингов, которые прошли в десятках городах России по призыву оппозиционера Алексея Навального. Сам Навальный был арестован на 30 суток по статье о неоднократных нарушениях порядка организации митингов.

Ранее во вторник стало известно, что в отношении одного из участников акции протеста, которая прошла накануне в центре Москвы, возбуждено уголовное дело о насилии в отношении бойца Росгвардии (ОМОНа).

Следствие считает, этот человек, имя которого не называется, распылил газ из баллончика на Пушкинской площади. По словам официального представителя СКР, этот человек задержан, его имя не называется.

Первое дело также было возбуждено по статье о Применение насилия в отношении сотрудника правоохранительного органа".

В понедельник 12 июня, когда в стране отмечался День России, в Москве, Санкт-Петербурге и десятках других городов прошли как согласованные, так и несогласованные акции протеста, которые стали продолжением первой антикоррупционной акции Навального, состоявшейся 26 марта.

Митинги в Москве на Тверской улице и в Петербурге на Марсовом поле не были согласованы властями. В Москве Навальный объявил об отказе выходить на согласованную площадку на проспекте Сахарова, обвинив власти в саботаже установки звукового оборудования.

В Петербурге оппозиции разрешили митинг в отдаленном от центра города Удельном парке, однако люди вышли на Марсово поле. Полиция объявила, что акция считается незаконной, и даже предложила собравшимся сесть в автобусы, чтобы переехать в парк.

Когда собравшиеся отказались удалиться и начали скандировать антиправительственные лозунги, начались задержания.

В Петербурге только по официальным данным были задержаны 500 человек. В Москве, по данным "ОВД-Инфо", задержали 866 участников акции протеста на Тверской улице и Пушкинской площади.

Сам Навальный был задержан, когда вышел из лифта в своем доме. Суд арестовал его на 30 суток по статье о повторном нарушении порядка проведения митингов.