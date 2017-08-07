В России запустили железную дорогу в обход территории Украины

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Телеканал "Дождь"
понедельник, 7 августа 2017 г. 18:49
В Ростовской и Воронежской областях России введена в строй железная дорога, которая проходит в обход территории Украины. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Geležinkelio bėgiai
© DELFI / Tomas Vinickas

Движение открылось на участке Журавка — Миллерово. По словам собеседника агентства, «началась эксплуатация этой двухпутной электрифицированной железной дороги, которая строилась в обход соседней Украины».

Он добавил, что интенсивность движения на участке будет нарастать, «соответствующие планы реализуются министерством транспорта, Российскими железными дорогами, другими профильными структурами».

Также «Интерфакс» приводит слова министра транспорта Максима Соколова, который рассказал, что участок Журавка — Миллерово обеспечит России независимость от прохождения границы соседней Украины.

В свою очередь Минобороны сообщает, что Сергей Шойгу в понедельник, 7 августа, вручил орден Жукова командованию 39-й отдельной железнодорожной бригады, занимавшейся строительством железнодорожных путей на участке Журавка — Миллерово.

Решение о строительстве такого участка было принято в 2015 году для обхода территории Украины, которые следуют из центральных районов в южные регионы России. В 2014 году с предложение построить железнодорожную дорогу в обход Украины выступило РЖД. Стоимость проекта оценивалась в 45-60 миллиардов рублей.

Телеканал "Дождь"
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