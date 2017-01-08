В России запретили приложение соцсети LinkedIn

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snob.ru
воскресенье, 8 января 2017 г. 15:55
Приложение американской социальной сети для поиска работы LinkedIn больше недоступно для российских пользователей в магазинах приложений для смартфонов Google Play и App Store, пишет газета The New York Times
© Shutterstock nuotr.

Теперь LinkedIn невозможно найти в магазинах приложений. Это означает, что у государств появилась возможность оказывать давление на крупнейшие корпорации, отмечает The New York Times.

В Apple подтвердили, что получали запрос на удаление приложения LinkedIn для российских пользователей около месяца назад. От других комментариев в компании отказались.

При этом в Google не стали подтверждать удаление LinkedIn из Google Play, но указали, что намерены действовать по законам страны, в которой они работают. Представитель Роскомнадзора отказался от комментариев.

Российские власти считают, что компания LinkedIn Corporation нарушает законы России, когда собирает, использует, хранит и передает персональные данные россиян, в том числе без их согласия. В августе Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора к LinkedIn. 10 ноября Мосгорсуд подтвердил это решение.

Роскомнадзор внес соцсеть в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. Сайт LinkedIn недоступен в Рунете.

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