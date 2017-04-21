В России запретили называть детей цифрами и бранными словами

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rus.DELFI.lv
пятница, 21 апреля 2017 г. 15:45
Госдума России в пятницу приняла в третьем, окончательном чтении закон, ограничивающий право родителей давать детям имена в виде цифр, сочетания букв и цифр, бранных слов и титулов. Об этом сообщает "Интерфакс".
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Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев заявил журналистам, что по подготовке ко второму чтению большие споры вызвало предложение запретить также аббревиатуры и сокращения.

"Эта идея не вошла в законопроект, потому что в нашем языке, в нашей культуре уже сложился ряд имен, которые в прошлом являлись аббревиатурой, но сейчас уже утратили свое идеологическое содержание и стали обычным именем, например, Ким, в прошлом - коммунистический интернационал молодежи", - сказал он.

"А если мы пойдем по пути запрета сокращений, то мы дойдем до того, что придется запрещать имя Владимир, которое тоже является сокращением от "владеть миром", - отметил Исаев.

Агентство отмечает, что с 1998 года в Москве были зарегистрированы мальчики с именами Николай-Никита-Нил, Христамрирадос, Дельфин, Ярослав-Лютобор, Лука-Счастье Саммерсет Оушен. Среди женских имен были такие, как Апрель, Полина-Полина, Принцесса Даниэлла, Заря-Заряница, Алёша-Каприна, Океана, София-Солнышко.

В 2002 году в России родился мальчик, которого хотели назвать БОЧ рВФ 260602 (Биологический объект человека рода Ворониных - Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года). Ребенка до сих пор называют "Маленький БОЧ", он по-прежнему живет без документов.

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