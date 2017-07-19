В России вынесли первый приговор администратору "групп смерти"

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bbcrussian.com
среда, 19 июля 2017 г. 09:13
Тобольский районный суд Тюменской области России приговорил предполагаемого администратора "групп смерти" Филиппа Будейкина, известного так же как Филипп Лис, к трем годам и четырем месяцам в колонии-поселении.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

"В ходе судебного процесса удалось доказать вину и причастность молодого человека к двум эпизодам, в которых он склонял девочек-подростков к суицидальным мыслям", - заявила местному порталу 72.ru помощник судьи Эльвира Якубова.

По версии следствия, в апреле-мае 2016 года Будейкин в социальной сети "ВКонтакте" распространял среди несовершеннолетних пропаганду суицида и склонял их к его совершению.

Так, следователи утверждают, что молодой человек подстрекал к суициду 15-летнюю школьницу из Астрахани, а также довел до самоубийства несовершеннолетнюю девочку из Тюменской области, которая летом прошлого года попыталась покончить с собой, но была спасена медиками.

Уголовное дело в отношении Будейкина было возбуждено 20 мая 2016 года - через пять дней после выхода расследования "Новой газеты" о "группах смерти". В ноябре 2016 года он был арестован.

В расследовании "Новой газеты" утверждалось, что в социальных сетях существуют сообщества, администраторы которых склоняют подростков к суициду. По данным издания, с ноября 2015 по апрель 2016 года самоубийство совершили 130 подростков, состоявших в таких группах.

По данным Следственного комитета России, за последние три года совершили суицид 2205 детей, из них в 2016 году - 720. По мнению детского омбудсмена Анны Кузнецовой, рост числа самоубийств среди несовершеннолетних, зафиксированный в стране в 2016 году, был связан именно с суицидальными пабликами.

Однако в МВД России считают, что влияние "групп смерти" на подростковые суициды минимально. Согласно статистике, опубликованной в конце марта 2017 года, участие в подобных сообществах привело лишь к 1% самоубийств среди подростков.

Тема подстрекательства подростков к суициду через социальные сети получила широкую огласку. Дискуссия вокруг "групп смерти" привела к появлению законодательной инициативы об уголовной ответственности для создателей подобных сообществ.

В марте депутат Ирина Яровая внесла пакет из двух законопроектов в Госдуму. 26 мая нижняя палата приняла законы против "групп смерти" в третьем, окончательном чтении. "За" проголосовали 408 депутатов. 7 июня закон подписал президент России Владимир Путин.

В понедельник, 17 июля, депутаты "Единой России" внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий увеличение уголовного наказания за склонение к самоубийству через интернет больше чем вдвое - с шести до 15 лет лишения свободы.

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В России вынесли первый приговор администратору групп смерти
Тобольский районный суд Тюменской области России приговорил предполагаемого администратора "групп смерти" Филиппа Будейкина, известного так же как Филипп Лис, к трем годам и четырем месяцам в колонии-поселении.
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