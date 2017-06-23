В России всерьез рассматривают идею о штрафах за мат в квартирах

В Общественной палате поддержали идею санкций за мелкое хулиганство, включая мат в квартирах, однако диапазон наказания от штрафа в несколько тысяч рублей до административного ареста на 15 суток может стать поводом для злоупотреблений полномочиями со стороны недобросовестных правоохранителей, передает РИА "Новости" со ссылкой на председателя комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами ОП РФ Владислава Гриба.

"Это, на мой взгляд, мера хорошая... Я считаю, что нужно сначала, может быть, вводить штраф в обязательном порядке без ареста, а уже за рецидив можно повышать наказание", - пояснил Гриб свою точку зрения агентству.

Общественник также с сожалением отметил, что для многих россиян нецензурная лексика является неотъемлемой частью речи.

"И второй момент, я думаю, что вот такая вилка - пять тысяч и 15 суток - может дать повод для злоупотребления полномочиями, даже для коррупции для недобросовестных сотрудников правоохранительных органов", - добавил он.

Накануне, 22 июня, Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект "О внесении изменений в статью 20.1 КоАП", предусматривающий распространение статьи "мелкое хулиганство" на квартиры. Эта статья включает в себя наказание за "оскорбительное приставание к гражданам" и нецензурную брань.

В частности, депутаты предлагают ввести новый штраф за повторное мелкое хулиганство в размере от трех до пяти тысяч рублей, либо в виде административного ареста на срок до 15 суток, либо в виде обязательных работ на срок до 80 часов.

Отметим, в блогах инициативу уже окрестили "законом Павлика Морозова".