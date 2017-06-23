В России всерьез рассматривают идею о штрафах за мат в квартирах

"Это, на мой взгляд, мера хорошая... Я считаю, что нужно сначала, может быть, вводить штраф в обязательном порядке без ареста, а уже за рецидив можно повышать наказание", - пояснил Гриб свою точку зрения агентству.
Общественник также с сожалением отметил, что для многих россиян нецензурная лексика является неотъемлемой частью речи.
"И второй момент, я думаю, что вот такая вилка - пять тысяч и 15 суток - может дать повод для злоупотребления полномочиями, даже для коррупции для недобросовестных сотрудников правоохранительных органов", - добавил он.
Накануне, 22 июня, Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект "О внесении изменений в статью 20.1 КоАП", предусматривающий распространение статьи "мелкое хулиганство" на квартиры. Эта статья включает в себя наказание за "оскорбительное приставание к гражданам" и нецензурную брань.
В частности, депутаты предлагают ввести новый штраф за повторное мелкое хулиганство в размере от трех до пяти тысяч рублей, либо в виде административного ареста на срок до 15 суток, либо в виде обязательных работ на срок до 80 часов.
Отметим, в блогах инициативу уже окрестили "законом Павлика Морозова".