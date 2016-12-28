В России возбудили дело после жестокого убийства медведя в Якутии

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bbcrussian.com
среда, 28 декабря 2016 г. 15:28
Следователи возбудили уголовное дело после появления в интернете видеозаписи жестокой расправы над медведем в Якутии, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Meška Zalcburgo zoologijos sode
© Shutterstock nuotr.

"Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, сопряженное с применением садистских методов, совершенное группой лиц")", - говорится в сообщении ведомства.

Видеозапись, на которой вахтовики в Якутии на двух грузовых машинах "Урал" специально догоняют и наезжают на медведя с криками "Дави его, дави!", была выложена на портале "Якутск. Онлайн" вечером 26 декабря.

Следствие уже установило, что автомашины, запечатленные на видео, принадлежат организации, осуществляющей работы в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы в Якутии.

"По данным следствия, на кадрах видеосъемки запечатлены работники, которые осуществляли работу вахтовым методом на территории Булунского района. Следователем установлено местонахождение транспортных средств и уже произведен их осмотр", - сообщили в СК.

В пресс-службе Минприроды региона уточнили, что машины принадлежат мирнинскому филиалу Якутгеофизики.

Статья о жестоком обращении с животными предусматривает наказание до двух лет лишения свободы. Среди комментариев под видео, осуждающих участников расправы, есть и замечание о том, что бурый медведь должен находится в спячке, то есть мог представлять опасность для людей.

В декабре 2015 года большой резонанс вызвал случай на острове Врангеля на северном побережье Чукотки. Тогда сотрудник компании, строившей объект для минобороны России, бросил белой медведице взрывпакет, который та проглотила. О результатах расследования до сих пор не сообщалось.

На прошлой неделе тема жестокого обращения с животными обсуждалась на большой ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина. Поводом для вопросов журналистов стало уголовное дело против двух девушек из Хабаровска, которые были задержаны за живодерство после публикации садистских фотографий в социальных сетях.

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