В России уничтожено почти 9000 тонн санкционных продуктов

В России уничтожены 8872 тонны продуктов питания, попавших под санкции Кремля. Об этом в понедельник, 26 декабря, отчитался Россельхознадзор.

Большая часть уничтоженного продовольствия приходится на продукцию растительного происхождения - 8546 тонн, еще 326 тонн относятся к продукции животноводства.

Уничтожать санкционные продукты в России начали 6 августа 2015 года в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Онлайн-петицию с призывом отменить президентский указ подписали более 500 тысяч человек. В августе текущего года Россельхознадзор сообщал об уничтожении 7,5 тысяч тонн санкционных продуктов за год исполнения распоряжения Путина.

Запрет на поставки продовольствия из стран ЕС, Австралии, Канады, Норвегии, США, Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейна и с Украины распространяется на ряд позиций мясо-молочной и рыбной продукции, а также на овощи и фрукты.