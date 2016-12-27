В России уничтожено почти 9000 тонн санкционных продуктов

 (30)
Deutsche Welle
вторник, 27 декабря 2016 г. 17:30
По указу президента РФ Владимира Путина с августа 2015 года в России уничтожено уже почти 9 тысяч тонн продовольствия, попавшего под санкции Кремля.
© RIA/Scanpix

В России уничтожены 8872 тонны продуктов питания, попавших под санкции Кремля. Об этом в понедельник, 26 декабря, отчитался Россельхознадзор.

Большая часть уничтоженного продовольствия приходится на продукцию растительного происхождения - 8546 тонн, еще 326 тонн относятся к продукции животноводства.

Уничтожать санкционные продукты в России начали 6 августа 2015 года в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Онлайн-петицию с призывом отменить президентский указ подписали более 500 тысяч человек. В августе текущего года Россельхознадзор сообщал об уничтожении 7,5 тысяч тонн санкционных продуктов за год исполнения распоряжения Путина.

Запрет на поставки продовольствия из стран ЕС, Австралии, Канады, Норвегии, США, Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейна и с Украины распространяется на ряд позиций мясо-молочной и рыбной продукции, а также на овощи и фрукты.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Захарова предложила главреду Regnum подать в суд на самого себя (1)

Rusijos URM Spaudos ir informacijos departamento vadovė Marija Zacharova
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила информационному агентству Regnum, которое пригрозило подать в суд на нее за комментарий о задержанных в Белоруссии корреспондентах издания.

ВЦИОМ: главной проблемой страны россияне считают низкие зарплаты (7)

Parduotuvė Maskvoje
Основные проблемы страны, по ощущениям россиян, в уходящем году связаны со сферами экономики и госуправления, пишет newsru.com

В России возбудили дело после жестокого убийства медведя в Якутии (6)

Meška Zalcburgo zoologijos sode
Следователи возбудили уголовное дело после появления в интернете видеозаписи жестокой расправы над медведем в Якутии, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Адвокат: решение московского суда по Майдану не имеет юридической силы (15)

Markas Feiginas
Россия не имеет юрисдикции для вынесения решений о событиях на Украине, заявил в интервью DW адвокат Марк Фейгин. Он не исключил, что решение московского суда по Майдану призвано дестабилизировать ситуацию на Украине.

В Кремле прокомментировали возможное соглашение России и Турции по Сирии

В Кремле прокомментировали возможное соглашение России и Турции по Сирии
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не обладает достаточной информацией о возможном соглашении России и Турции о перемирии в Сирии, передает корреспондент Дождя.
Facebook друзья
Rambler's Top100