В России стало больше "хронических" безработных

В России растет число "хронических" безработных - граждан, которые, лишившись места, в течение как минимум года не могут устроиться на новую работу, пишет "Российская газета".

По данным Росстата, на конец 2014 года доля жителей страны, находящихся в затяжном поиске работы, была на уровне 27,1%. По итогам декабря она достигла 29,8%. Включая тех, кто активно ищет работу, но не зарегистрировался в Центрах занятости населения, это свыше 1,2 миллиона человек.

Больше всего "хронических" безработных на селе, там это почти половина незанятых. В городе - около четверти, пишет newsru.com

Люди, которые могли бы трудиться, но не делают этого, проблема для экономики. Их потенциал не используется, они не вносят свой вклад в ВВП.

"Но если говорить о России, то нужно учитывать, что безработица у нас сейчас достаточно низкая - 5,3% экономически активного населения. И доля тех, кто ищет работу больше года, на этом фоне также невелика. Даже с учетом небольшого роста. Так что сложившуюся ситуацию нельзя считать угрозой для экономики", - рассказал изданию директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон.

Большинство граждан, лишившись работы, ищут ее через родственников, друзей и знакомых - это опять же данные официальной статистики. В центры занятости населения обращаются меньше четверти потенциальных соискателей.

"Раньше численность официально зарегистрированных безработных отличалась от показателя, полученного по методологии МОТ, в два-три раза, - поясняет доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ имени Плеханова Олег Нетеребский. - Если безработных с официальным статусом было, условно говоря, 30 тысяч человек, то, по методологии МОТ, 90 тысяч. Сейчас разница достигает 4,6 раза". По мнению эксперта, одна из причин - слишком скромный размер пособия по безработице.

Чтобы человек, оставшись без работы, пошел в центр занятости, он как минимум должен ожидать, что там ему предложат хорошую вакансию, добавляет Гимпельсон: "Если таких ожиданий нет, зачем туда идти?"

С развитием интернета у ищущих работу действительно появилось больше вариантов поиска и больше доступа к информации. Но многие в России по-прежнему начинают поиски именно с разговора со знакомыми. Это особенности менталитета, полагает Люк Джонс, партнер рекрутинговой компании Antal Russia. По его словам, некоторые руководители в России тоже до сих пор считают, что лучше брать человека по рекомендации, так как ему в этом случае можно будет доверять. Порой этот фактор доверия может цениться даже выше, чем профессионализм кандидата.

Средний срок поиска работы опять же сильно отличается. В Алтайском крае соискателям требуется всего 2,5 месяца, в Волгоградской области на поиски уходит 5,5 месяца, в Орловской - 6,3 месяца. В среднем по России - 7,6 месяца. Но в случае завышенных ожиданий работу можно искать всю жизнь.