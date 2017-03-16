В России средний размер взятки за год вырос на 75%

В 2015 году средний размер взятки в России составляла 188 тысяч рублей (3093 евро), а по итогам 2016 года этот показатель вырос на 75% и составил 328 тысяч рублей (около 5400 евро). К концу прошлого года, подводя итоги, многие российские регионы отчитались о вновь возросших показателях взяток.

Как сказал в интервью газете "Коммерсант" начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России генерал-майор полиции Андрей Курносенко, часто незаконные вознаграждения намного крупнее.

В качестве примера он привел недавно возбужденное уголовное дело в отношении бывшего начальника управления расквартирования и строительства — заместителя начальника тыла главкомата внутренних войск МВД РФ, который подозревается в незаконном получении двух гидроциклов и моторной лодки общей стоимостью 2,6 млн рублей (42 777 евро) от директора коммерческой организации за заключение госконтрактов на сумму более 2 млрд рублей (около 33 млн евро) содействие в сдаче выполненных работ и их приемке.

Курносенко не назвал имя подозреваемого, однако "Коммерсант" в другой статье упоминает о взятке в виде двух гидроциклов, которую получил генерал-лейтенант Владимир Панов, бывший начальник управления расквартирования и строительства — заместитель начальника тыла главного командования внутренних войск МВД России.

За год количество выявленных ведомством крупных коррупционных преступлений выросло на 21%, ущерб от них в целом составил почти 43 млрд рублей, также сообщил Курносенко.

Начальник ГУЭБиПК отметил, что "с течением времени коррупционные схемы постоянно совершенствуются, появляются новые методы конспирации, видоизменяются предмет взятки и способы ее передачи". "Все чаще используются так называемый удаленный доступ, офшоры, аффилированные через третьих лиц фирмы, различные электронные платежные системы, взятки в виде услуг нематериального характера, факты получения которых доказать гораздо сложнее", — сказал он.

В прошлом году подразделения ГУЭБиПК выявили 69 тысяч преступлений экономической направленности, размер материального ущерба по уже оконченным уголовным делам составил 298 млрд рублей, что на 37% больше, чем годом ранее, сообщил "Коммерсанту" Курносенко. Возмещение ущерба было обеспечено на сумму более 108 млрд рублей, то есть на 23% больше в годовом выражении, подчеркнул он.