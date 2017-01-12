В России создали сервис для организации похорон UMER

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snob.ru
четверг, 12 января 2017 г. 18:30
Глава сервиса «Яндекс.Погода» Дмитрий Геранин сообщил в фейсбуке, что готовится выпустить мобильное приложение для организации похорон UMER
© Facebook nuotr.

Пользователям приложения предложат ввести информацию об умершем человеке (фамилия, имя, дата и место смерти, вероисповедание). На основе полученной информации приложение предложит «хороший вариант захоронения или кремации», а также рассчитает примерную стоимость похорон.

Приложение работает как агрегатор и показывает предложения разных похоронных агентств. «Сами агентства говорят о том, что они готовы платить за информацию о случаях смерти. Сейчас они платят, например, полиции, скорой помощи, а могут платить более легально — в сторону приложения. Хочется легализовать немножко этот рынок», — сказал Геранин в интервью The Village.

После того, как Геранин объявил о запуске проекта в фейсбуке, ему в личные сообщения «уже упали угрозы», поэтому создатель сервиса решил посмотреть, насколько безопасно работать на рынке похоронных услуг.

Приложение UMER не имеет никакого отношения к «Яндексу». Геранин называет его личным проектом.

Когда будет выпущено приложение, пока неизвестно. На сайте UMER сказано, что «приложение вот-вот появится в сторах». По словам Геранина, запуск произойдет спустя 2-3 месяца после окончания переговоров с агентствами. Похоронные конторы могут оставить свои предложения на сайте проекта.

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