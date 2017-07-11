В России составили первый национальный рейтинг вузов. Об этом сообщил глава союза ректоров России, ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий, передает ТАСС.

В двадцатке лучших вузов без указания мест оказались одиннадцать московских вузов. Среди них — МГУ, МГИМО, МГТУ имени Баумана, МФТИ, МИСиС, МИФИ, Первый МГМУ имени Сеченова, Финансовый университет при правительстве, РГУ нефти и газа имени Губкина, РНИМУ имени Пирогова, РУДН.

В Петербурге в топ-20 вошли СПбГУ, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и университет ИТМО.

Наряду с ними в рейтинге фигурируют Казанский федеральный университет, Новосибирский государственный университет, Томский государственный университет, Томский политехнический университет, УрФУ имени Ельцина.

Двадцатку лучших вузов выбрали при участии 30 зарубежных экспертов. Вузы оценивали по 35 индикторам, которые отражают три миссии университета: образование, наука, университет и общество. В отличие от мировых рейтингов учебных заведений в этом рейтинге больший вес (40%) имеет оценка образовательной миссии вузов. При итоговой оценке научный индикатор имеет вес в 30%, а другие — интернационализация, устойчивость и потенциал развития и дистанционное образование могут повлиять на 10%.

Национальный рейтинг вузов президент России Владимир Путин поручил создать в 2014 году. В прошлом году Садовничий заявил, что рейтинг будет называться «Три миссии университета». Учредителями проекта выступили Российский союз ректоров и Российская академия наук. Оператором топ—20 стала Ассоциация составителей рейтингов.

Результаты рейтингов учтут в программе развития высшего образования, которую готовит правительство.