В России разрабатывается 20-тонный боевой робот

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rus.DELFI.lv
вторник, 14 марта 2017 г. 10:08
Российский концерн "Калашников" создает новый разведывательно-ударный комплекс, масса которого составит около 20 тонн. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор концерна Алексей Криворучко.
© Foto: Пресс-фото

"Да, эти работы ведутся. Это будет разведывательно-ударный комплекс весом около 20 тонн. Он уже даже катается", - сказал Криворучко.

В прошлом году "Калашников" продемонстрировал свой первый роботизированный комплекс "Соратник" (на фото). Он представляет собой бронированную гусеничную машину, оснащенную компьютерной системой управления, скрытой радиосвязью, средствами обнаружения и наблюдения, на которую может устанавливаться боевой модуль. Этот комплекс может работать в связке с другими автоматизированными боевыми единицами, включая беспилотные летательные аппараты Zala Aero.

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В России разрабатывается 20-тонный боевой робот (23)

В России разрабатывается 20-тонный боевой робот
Российский концерн "Калашников" создает новый разведывательно-ударный комплекс, масса которого составит около 20 тонн. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор концерна Алексей Криворучко.
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