В России расценили отставку Флинна как удар по отношениям c США

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NEWSru.com
вторник, 14 февраля 2017 г. 13:55
Подавший в отставку с поста советника президента США по национальной безопасности Майкл Флинн не был русофилом, чтобы понять это, достаточно перелистать вышедшую в июле 2016 года его книгу "The Field of Fight. How to Win the Global War against Radical Islam and its Allies", пишет newsru.com
Michael Flynn
© AP/Scanpix

В ней Россия была названа союзником радикальных исламистов - врагов Америки, а также союзником в коалиции Северной Кореи, Китая, Ирана, Сирии, Кубы, Боливии, Венесуэлы и Никарагуа. "Когда говорят, что Россия может быть идеальным партнером для борьбы с радикальным исламом, следует помнить, что русские неэффективно боролись с джихадистами на собственной территории и что они в сговоре с иранцами", - пишет Майкл Флинн.

"Строительство новых военных баз на западной границе и повышение готовности ядерных сил ... есть сигналы, что Путин определенно намерен делать то же самое, что и Иран, в тандеме с ним: вести войну против нас", - считает теперь уже экс-советник президента Трампа.

Однако, как отмечает в своем Facebook председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, несмотря на подобные высказывания, "Флинн, в отличие от многих других американцев высокого уровня, все же был открыт к диалогу, бывал в Москве и, как выяснилось, общался с нашим послом в Вашингтоне". А это, по мнению сенатора, "по нынешним временам загнанных в тупик двусторонних отношений и отсутствия сотрудничества по ключевым вопросам глобальной повестки дня по определению лучше, чем ничего, исповедуемое в адрес России Маккейном и ему подобными республиканцами".

"Даже готовность к диалогу с русскими воспринимается ястребами в Вашингтоне как мыслепреступление (см. бессмертного Джорджа Оруэлла). Выгнать в отставку советника по нацбезопасности за контакты с российским послом (обычная дипломатическая практика) - это даже не паранойя, а что-то неизмеримо худшее", - считает Косачев.

"Либо Трамп не обрел искомой самостоятельности и его последовательно (и небезуспешно) загоняют в угол, либо русофобия поразила теперь уже и новую администрацию сверху донизу", - отмечает сенатор.

Коллега Косачева по Совету Федерации сенатор Алексей Пушков считает, что после отставки Флинна отношения новой американской администрации с Россией станут "мишенью". По его мнению, эта отставка связана не лично с Флинном, а с отношениями РФ и США в целом.

"Уход Флинна, вероятно, самая ранняя отставка помощника президента по национальной безопасности за всю историю. Но мишень не Флинн, а отношения с Россией, - пишет сенатор в своем Twitter. - Изгнание Флинна было первым актом. Теперь мишень - сам Трамп". "Флинна "ушли" не из-за его промаха, а из-за развернутой агрессивной кампании. "Русский, на выход!" - шумят газеты. Паранойя и охота на ведьм", - считает сенатор Пушков.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал отставку Майкла Флинна негативным сигналом для российско-американских отношений.

"Сама ситуация с отставкой советника президента США по национальной безопасности носит провокационный характер. Это своего рода негативный сигнал для налаживания российско-американского диалога", - сказал он.

По его мнению, очевидно, что Флинн был вынужден подписать заявление об отставке под определенным давлением, сообщает "Интерфакс". И президент США принял такую отставку. "Предлог же был выбран - контакты с послом РФ, хотя это является обычной дипломатической практикой. При таких обстоятельствах, конечно, напрашивается вывод, что целью были российско-американские отношения, подрыв доверия к новой американской администрации", - отметил Слуцкий.

А вот зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа уверен, что смена советника президента США по национальной безопасности не может повлиять на российско-американские отношения. "Он (Флинн) только начал работать, не успел себя никак зарекомендовать. Единственное, что еще до инаугурации Трампа он вел некие консультации с нашим послом Кисляком. Насколько он не проинформировал администрацию Трампа о полноте своих консультаций, я не знаю. Как это могло, как пишут в прессе, привести к неким возможностям шантажа... В принципе еще не успели какие-то, наверное, контакты наладиться. Я не думаю, что это сильно повлияет", - сказал он РИА "Новости". По словам Чепы, быстрая смена советника президента США по нацбезопасности говорит о том, что "ведется какая-то работа у них в команде, более внимательно относятся к кадровой политике".

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил, что отставка Флинна не говорит о том, что перспективы отмены антироссийских санкций ухудшились. По его мнению, эта отставка - результат нарушения чиновником регламента внутренней работы администрации США. "Флинн мог говорить о чем угодно, и об отмене санкций, и об освоении космоса, но если это выходило за рамки регламента, установленного администрацией, человек должен нести ответственность", - сказал Озеров, подчеркнув, что в России отдают себе отчет в том, что сам процесс отмены санкций "долгий и нудный, и вряд ли можно ожидать, что в одночасье занавес поднимется, а на сцене санкций уже нет".

В свою очередь, руководитель центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН, профессор кафедры мировой политики Высшей школы экономики Владимир Батюк считает, что ситуация с отставкой Майкла Флинна ударит и по администрации Дональда Трампа, и по перспективам российско-американских отношений.

"С одной стороны, это, конечно, очень сильный удар по администрации США. Флинн как советник президента по нацбезопасности - это одна из ключевых фигур. И то, что этот человек оказался, скажем, некомпетентным и недисциплинированным, это обстоятельство, безусловно, удар по авторитету администрации, это, безусловно, удар по российско-американским отношениям: в Москве теперь будут в гораздо меньшей степени доверять новой администрации, возможности вести с ней конфиденциальные переговоры по деликатным международным проблемам и проблемам двусторонних отношений. И, конечно же, это будет иметь негативные последствия для будущего российско-американского диалога", - сказал Батюк РИА "Новости".

По его словам, некомпетентность Флинна выразилась прежде всего в том, что он не доложил о своих переговорах своему руководству, не проинформировал должным образом.

"То, что Трамп выбирает таких людей, которые не вполне понимают свои должностные обязанности, суть государственной службы, - это, конечно, удар, в том числе и по новому президенту", - считает эксперт.

Он также высказал мнение, что эта ситуация может привести к тому, что в будущем представители американской администрации будут опасаться контактов с российскими коллегами.

Председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов считает, что Майкл Флинн "сам подставился и его поймали на этом", "он знал, что атака на него связана с его якобы пророссийским настроем".

"Ему это пришлось признать и, как положено лояльному служащему, взять ответственность на себя и уйти, чтобы не подставлять начальство - президента и вице-президента", - пояснил эксперт, отметив, что "на самом деле это все придумка клинтоновских пропагандистов".

По мнению Лукьянова, Флинн мог придать динамику процессу нормализации отношений РФ и США, но попытки форсировать этот процесс могли бы иметь негативные последствия. "Возможно, если бы Флинн оставался, то было бы больше динамики в эту сторону. Но тут тоже большой вопрос - это хорошо или плохо? Плохо не только, когда происходит быстрое ухудшение отношений, но и быстрое улучшение. Это как кессонная болезнь. Не надо перебора ни в одну, ни в другую сторону", - сказал Лукьянов "Интерфакс".

По его мнению, попытки наскоком улучшить отношения с Россией могли закончиться прямо противоположным. Флинн "мог быть нам интересен как человек, который считает, что с исламским терроризмом на Ближнем Востоке надо бороться вплоть до ковровых бомбардировок", но "он не единственный такой, так как Трамп в сфере национальной безопасности тяготеет к "крутым парням", поэтому наверняка еще кого-то найдет".

Глава президиума Совета по внешней и оборонной политике уверен, что отставка Флинна никак не скажется на текущем положении в российско-американских отношениях, "поскольку их пока нет в новом виде, никто пока не понимает, что будет". При этом Лукьянов считает, что в перспективе в администрации Трампа "наверняка будут еще отставки ключевых фигур".

Майкл Флинн покинул пост советника президента США по национальной безопасности после того, как обнаружилось, что он дал неверную информацию вице-президенту Майклу Пенсу и другим высокопоставленным чиновникам Белого дома относительно своих телефонных бесед с российским послом в США Сергеем Кисляком.

Флинн подтвердил, что покидает свой пост, и сообщил, что "непреднамеренно представил избранному вице-президенту и другим неполноценную информацию о разговорах с российским послом". "Я искреннее извинился перед президентом и вице-президентом, и они приняли мои извинения", - сообщил Флинн.

Исполняющим обязанности советника президента США по национальной безопасности назначен генерал Джозеф Кит Келлогг.

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