В России проведут "миграционную амнистию" для нелегалов из Молдовы

Российские власти решили провести амнистию для молдавских граждан, нарушивших миграционное законодательство РФ.

Об этом решении официальные представители России уведомили президента Молдавии Игоря Додона.

До 20 марта нелегалы смогут обратиться в МВД России для своей легализации на территории РФ. Депортированные получат возможность с этой целью вернуться в Россию, пишет newsru.com

Об этом Додон рассказал в среду, 1 марта, на брифинге, сообщает ТАСС. "В России было принято решение приступить к миграционной амнистии для молдавских граждан, - заявил президент Молдовы. - Это один из первых результатов нашей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Я хочу поблагодарить его за оперативное решение проблемы молдавских мигрантов".

Додон отметил, что амнистия уже началась, сообщает РИА "Новости".

"Те, у кого есть родственники в России, могут сообщить им, что миграционная амнистия уже началась", - заявил президент республики во время брифинга.

По словам Додона, сейчас в России находятся около 250 000 граждан Молдовы, нарушивших режим пребывания. Нелегалы до 20 марта могут обратиться в местные отделения Главного управления по вопросам миграции МВД РФ с заявлением о легализации на российской территории.

Депортированные в Молдову также смогут беспрепятственно пересечь российскую границу для обращения в МВД, отметил Додон. Всего тех, кто получил запрет на въезд Россию, 17 500 человек. Их полный поименный список будет опубликован до конца текущей недели, говорится на странице Додона в Facebook.

"Исключение составят лишь те, в отношении кого заведены уголовные дела в России", - подчеркнул глава государства.

Додон отметил, что распоряжения об амнистии уже были разосланы во все отделения.

Президент республики призвал молдавских граждан воспользоваться возможностью амнистии и больше не нарушать российское законодательство, а также всегда и во всем достойно представлять свою страну.

Додон 17 января провел переговоры с Путиным в Москве. Обсуждались состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, актуальные региональные проблемы, в первую очередь - приднестровское урегулирование, сообщала пресс-служба Кремля.