В России проведут "миграционную амнистию" для нелегалов из Молдовы

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NEWSru.com
среда, 1 марта 2017 г. 16:05
Российские власти решили провести амнистию для молдавских граждан, нарушивших миграционное законодательство РФ.
© AP / Scanpix

Об этом решении официальные представители России уведомили президента Молдавии Игоря Додона.

До 20 марта нелегалы смогут обратиться в МВД России для своей легализации на территории РФ. Депортированные получат возможность с этой целью вернуться в Россию, пишет newsru.com

Об этом Додон рассказал в среду, 1 марта, на брифинге, сообщает ТАСС. "В России было принято решение приступить к миграционной амнистии для молдавских граждан, - заявил президент Молдовы. - Это один из первых результатов нашей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Я хочу поблагодарить его за оперативное решение проблемы молдавских мигрантов".

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Додон отметил, что амнистия уже началась, сообщает РИА "Новости".

"Те, у кого есть родственники в России, могут сообщить им, что миграционная амнистия уже началась", - заявил президент республики во время брифинга.

По словам Додона, сейчас в России находятся около 250 000 граждан Молдовы, нарушивших режим пребывания. Нелегалы до 20 марта могут обратиться в местные отделения Главного управления по вопросам миграции МВД РФ с заявлением о легализации на российской территории.

Депортированные в Молдову также смогут беспрепятственно пересечь российскую границу для обращения в МВД, отметил Додон. Всего тех, кто получил запрет на въезд Россию, 17 500 человек. Их полный поименный список будет опубликован до конца текущей недели, говорится на странице Додона в Facebook.

"Исключение составят лишь те, в отношении кого заведены уголовные дела в России", - подчеркнул глава государства.

Додон отметил, что распоряжения об амнистии уже были разосланы во все отделения.

Президент республики призвал молдавских граждан воспользоваться возможностью амнистии и больше не нарушать российское законодательство, а также всегда и во всем достойно представлять свою страну.

Додон 17 января провел переговоры с Путиным в Москве. Обсуждались состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, актуальные региональные проблемы, в первую очередь - приднестровское урегулирование, сообщала пресс-служба Кремля.

NEWSru.com
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