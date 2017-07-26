В России призывают ответить на еще не вступившие в силу санкции США

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что реакция не должна быть симметричной. По его мнению, Россия может ответить сразу и на новый законопроект, и на предыдущие санкции США, в том числе против российских дипломатов, сообщает newsru.com

На своей странице в Facebook Косачев опубликовал длинный пост, посвященный санкциям США против России. В нем сенатор признал, что первая личная встреча американского и российского президентов на саммите G20 в Гамбурге не поспособствовала началу улучшения отношений двух стран. "Надежда умирает последней, но она умирает. Судя по монолитному голосованию в палате представителей по санкционному пакету против России, Ирана и КНДР, не будет не только прорыва, но и нормализации", - полагает член Совфеда.

Говоря о необходимости ответных мер, Косачев призвал российское руководство "не суетиться": "Наша официальная реакция должна последовать уже на вступивший в силу закон". В то же время сенатор указал, что реакция "обязательно должна быть".

Косачев считает, что необходим не симметричный, но болезненный ответ. Причем речь идет не только об ответных мерах на законопроект о санкциях, но и "на все предшествовавшие этому действия по недвижимости, дипломатам и проч.".

Также Косачев призвал исходить из того, что "с нынешним антироссийским консенсусом в конгрессе" не получится выстроить диалог и Трамп с ним "не справится". Таким образом, необходимо "продолжать выстраивать отношения с остальным миром, который гораздо шире западного".

При этом Косачев указал на возможность "временного мезальянса" с Европой, поскольку санкции США задевают ее "собственные экономические интересы". "Иллюзий питать не следует - нашими союзниками они не будут, но раз уж задеты их собственные экономические интересы, как минимум временный мезальянс получиться может", - предположил сенатор. Ожидается, что сценарии ответа ЕС на возможное введение США новых санкций в отношении РФ будут рассмотрены в среду на заседании Еврокомиссии.

Также Косачев отметил, что санкции помогут России сосредоточиться на внутреннем развитии. "Освоить наконец-то Россию с ее колоссальными ресурсами и возможностями. Стать самодостаточными", - расписал сенатор свое личное видение перспективы введения ограничительных мер.

Ранее в Госдуме РФ новые санкции США назвали самыми масштабными с 2014 года. Глава комитета нижней палаты по международным делам Леонид Слуцкий указал, что ограничительные меры подрывают возможность восстановления российско-американских отношений путем дипломатии.

Резко раскритиковал новые санкции замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Замминистра иностранных дел отметил, что Россия неоднократно посылала США сигнал о возможных действиях в ответ на санкции и "рассчитывает, что он дошел".

Президент США Дональд Трамп поддержал ужесточение санкций против России, Ирана и КНДР после принятия соответствующего законопроекта палатой представителей конгресса. "Белый дом изучает [утвержденный] Палатой представителей законопроект и ожидает поступления на президентский стол окончательного варианта документа", - сообщила первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс.

В ночь на 26 июля по московскому времени члены палаты представителей конгресса США приняли пакет законопроектов, регламентирующий санкции против России, Ирана и КНДР. Особенность нововведений - ограничение власти президента Трампа, который не сможет самостоятельно отменить введенные санкции, а должен будет просить одобрения законодателей.