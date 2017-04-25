В России признаны нежелательными семь иностранных НКО

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Deutsche Welle
вторник, 25 апреля 2017 г. 14:27
В числе НКО, деятельность которых Генпрокуратура РФ сочла опасной для конституционного строя страны, американские Национальный демократический институт международных отношений и Фонд инвестирования в развитие СМИ.
© Foto genproc.gov.ru

В России признаны нежелательными семь иностранных неправительственных организаций. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на доклад генерального прокурора РФ Юрия Чайки.

В числе тех НКО, которые российские власти включили в список нежелательных, три из США: Национальный демократический институт международных отношений, Международный республиканский институт и Фонд инвестирования в развитие СМИ.

Генпрокуратура сочла, что их деятельность "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности государства".

Был также обновлен реестр организаций, признанных в России экстремистскими или террористическими. В настоящий момент список включает в себя 83 организации, чья деятельность на территории РФ запрещена. В частности, террористической признана организация "Аум Синрике", а экстремистскими - семь территориальных организаций "Свидетели Иеговы", а также Меджлис крымскотатарского народа.

Deutsche Welle
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